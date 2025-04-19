Darp etti: 20 yaşındaki genç yoğun bakımda!

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işletmenin önünde saat 02.30 sıralarında kendisine küfrettiği gerekçesiyle M.K.(E-21), A.D’nin (E-20) yüzüne yumruk vurup ciddi şekilde darp ederek yüz kemiklerinin kırılmasına ve beyin kanaması geçirmesine sebep oldu.
Polisten verilen bilgiye göre, A.D. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altında alındı.
M.K. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
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