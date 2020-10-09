Darp zanlıları tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen Vahim Zarar, Ciddi Darp, Rahatsızlık suçları

ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sinan Dilim, Mehmet Alkış, Mustafa Çelik, Abdurrahman

Kaya ve Mehmet Emin Güler tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı



Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis,

zanlılar Sinan Dilim, Mehmet Alkış, Mustafa Çelik, Abdurrahman Kaya ve Mehmet Emin

Güler’in Vahim Zarar, Ciddi Darp, Rahatsızlık suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis,

04.10.2020 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa Hasane Ilgaz Sokak üzerinde bir taraf

olup, aralarında çıkan sözlü tartışmadan dolayı diğer bir taraf olan Lefkoşa'da sakin Tugay

Şeytan ve Eren Hacımusaoğlu'nu elleri ve ayakları ile ciddi şekilde darp edip Emre

Hacımusaoğlu'nun burnunun kırılmasına ve sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara

uğrattıklarını anlattı. Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip,

zanlılar 1 ve 2’nin 25.9.2020 tarihinde uyuşturucu suçundan teminata bağlandıklarını ayrıca

benzer suçlardan kayıtları olduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlıların mahkemenin uygun

göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlılar 1 ve 2’nin 25.9.2020

tarihinde uyuşturucu suçundan teminata bağlandıklarını ve vahim zarar ciddi darp suçlarından

sabıkaları olduğuna vurgu yapıp, 40 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu

kalmasına emir verdi. Sağer, zanlılar 3,4, ve 5’in ise yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada

1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5’er bin TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC

vatandaşı muteber ikişer kefilin 100 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulları ile

tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.