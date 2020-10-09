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Darp zanlıları tutuksuz yargılanacak

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Lefkoşa’da meydana gelen Vahim Zarar, Ciddi Darp, Rahatsızlık suçlarıile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sinan Dilim, Mehmet Alkış, Mustafa Çelik, AbdurrahmanKaya ve Mehmet Emin Güler tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Darp zanlıları tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen Vahim Zarar, Ciddi Darp, Rahatsızlık suçları
ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sinan Dilim, Mehmet Alkış, Mustafa Çelik, Abdurrahman
Kaya ve Mehmet Emin Güler tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı


Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis,
zanlılar Sinan Dilim, Mehmet Alkış, Mustafa Çelik, Abdurrahman Kaya ve Mehmet Emin
Güler’in Vahim Zarar, Ciddi Darp, Rahatsızlık suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis,
04.10.2020 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa Hasane Ilgaz Sokak üzerinde bir taraf
olup, aralarında çıkan sözlü tartışmadan dolayı diğer bir taraf olan Lefkoşa&#39;da sakin Tugay
Şeytan ve Eren Hacımusaoğlu&#39;nu elleri ve ayakları ile ciddi şekilde darp edip Emre
Hacımusaoğlu&#39;nun burnunun kırılmasına ve sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara
uğrattıklarını anlattı. Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip,
zanlılar 1 ve 2’nin 25.9.2020 tarihinde uyuşturucu suçundan teminata bağlandıklarını ayrıca
benzer suçlardan kayıtları olduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlıların mahkemenin uygun
göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlılar 1 ve 2’nin 25.9.2020
tarihinde uyuşturucu suçundan teminata bağlandıklarını ve vahim zarar ciddi darp suçlarından
sabıkaları olduğuna vurgu yapıp, 40 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu
kalmasına emir verdi. Sağer, zanlılar 3,4, ve 5’in ise yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada
1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5’er bin TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC
vatandaşı muteber ikişer kefilin 100 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulları ile
tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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