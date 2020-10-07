Darp zanlılarına 1 gün daha tutukluluk

Lefkoşa’da meydana gelen Vahim Zarar, Ciddi Darp,Tecavüzkâr Alet Taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sinan Dilim,Mehmet Alkış ve Mustafa Çelik’in ardından zanlı Barış Bişaroğlu tutuklanarakdün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen Vahim Zarar, Ciddi Darp,

Tecavüzkâr Alet Taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sinan Dilim,

Mehmet Alkış ve Mustafa Çelik’in ardından zanlı Barış Bişaroğlu tutuklanarak

dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı



Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları

aktardı. Polis, zanlılar Sinan Dilim, Mehmet Alkış, Mustafa Çelik ve Barış

Bişaroğlu’nun Vahim Zarar, Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma suçlarına

methaldar olduğunu belirtti. Polis, 04.10.2020 tarihinde saat 02.00 raddelerinde

Lefkoşa Hasane Ilgaz Sokak üzerinde bir taraf olup, aralarında çıkan sözlü

tartışmadan dolayı diğer bir taraf olan Lefkoşada sakin Tugay Şeytan ve Eren

Hacımusaoğlunu elleri ve ayakları ile ciddi şekilde darp edip Emre

Hacımusaoğlunun burnunun kırılmasına ve sebebiyet vererek vahim ve

bedensel zarara uğrattıklarını anlattı. Polis, tahkikatın yeni başladığını,

aranmakta olan zanlılar, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken

kamera görüntüleri olduğunu belirtip, bu aşamada yeni tutuklanan zanlı Barış

Bişaroğlu’nun poliste 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün

tutuklu kalmasına emir verdi.