Darp zanlılarına 1 gün daha tutukluluk

Lefkoşa’da meydana gelen Vahim Zarar, Ciddi Darp,
Tecavüzkâr Alet Taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sinan Dilim,
Mehmet Alkış ve Mustafa Çelik’in ardından zanlı Barış Bişaroğlu tutuklanarak
dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Detay Özel- Evrim Kamalı
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları
aktardı. Polis, zanlılar Sinan Dilim, Mehmet Alkış, Mustafa Çelik ve Barış
Bişaroğlu’nun Vahim Zarar, Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma suçlarına
methaldar olduğunu belirtti. Polis, 04.10.2020 tarihinde saat 02.00 raddelerinde
Lefkoşa Hasane Ilgaz Sokak üzerinde bir taraf olup, aralarında çıkan sözlü
tartışmadan dolayı diğer bir taraf olan Lefkoşada sakin Tugay Şeytan ve Eren
Hacımusaoğlunu elleri ve ayakları ile ciddi şekilde darp edip Emre
Hacımusaoğlunun burnunun kırılmasına ve sebebiyet vererek vahim ve
bedensel zarara uğrattıklarını anlattı. Polis, tahkikatın yeni başladığını,
aranmakta olan zanlılar, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken
kamera görüntüleri olduğunu belirtip, bu aşamada yeni tutuklanan zanlı Barış
Bişaroğlu’nun poliste 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün
tutuklu kalmasına emir verdi.
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