  • BIST 1.151
  • Altın 478,766
  • Dolar 7,8608
  • Euro 9,2542
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABakan Pilli:3 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi

Darp zanlılarına 1 gün daha tutukluluk

» »
Lefkoşa’da meydana gelen Vahim Zarar, Ciddi Darp,Tecavüzkâr Alet Taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sinan Dilim,Mehmet Alkış ve Mustafa Çelik’in ardından zanlı Barış Bişaroğlu tutuklanarakdün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Darp zanlılarına 1 gün daha tutukluluk

Lefkoşa’da meydana gelen Vahim Zarar, Ciddi Darp,
Tecavüzkâr Alet Taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sinan Dilim,
Mehmet Alkış ve Mustafa Çelik’in ardından zanlı Barış Bişaroğlu tutuklanarak
dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı


Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları
aktardı. Polis, zanlılar Sinan Dilim, Mehmet Alkış, Mustafa Çelik ve Barış
Bişaroğlu’nun Vahim Zarar, Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma suçlarına
methaldar olduğunu belirtti. Polis, 04.10.2020 tarihinde saat 02.00 raddelerinde
Lefkoşa Hasane Ilgaz Sokak üzerinde bir taraf olup, aralarında çıkan sözlü
tartışmadan dolayı diğer bir taraf olan Lefkoşada sakin Tugay Şeytan ve Eren
Hacımusaoğlunu elleri ve ayakları ile ciddi şekilde darp edip Emre
Hacımusaoğlunun burnunun kırılmasına ve sebebiyet vererek vahim ve
bedensel zarara uğrattıklarını anlattı. Polis, tahkikatın yeni başladığını,
aranmakta olan zanlılar, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken
kamera görüntüleri olduğunu belirtip, bu aşamada yeni tutuklanan zanlı Barış
Bişaroğlu’nun poliste 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün
tutuklu kalmasına emir verdi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ortaköy'deki kazanın ehliyetsiz zanlısına tutuksuz yargılama07 Ekim 2020 Çarşamba 14:30
  • Uyuşturucu zanlılarına 2 gün tutukluluk07 Ekim 2020 Çarşamba 14:28
  • Güzelyurt Belediyesi Okullara İç Mekan ULV Cihazı Yardımında Bulundu07 Ekim 2020 Çarşamba 14:26
  • Soli Antik Kenti'ndeki kuğu mozaiğin replikası yapıldı07 Ekim 2020 Çarşamba 14:17
  • KTOEÖS:Kıbrıs Türk toplumunun iradesi gasp edildi07 Ekim 2020 Çarşamba 14:15
  • Denktaş:Serdar bir yere aday olursa kazanır07 Ekim 2020 Çarşamba 14:10
  • Akıncı'dan Gaziveren ve Doğancı'ya ziyaret07 Ekim 2020 Çarşamba 14:04
  • Mandıraların su hattı değişiyor07 Ekim 2020 Çarşamba 14:01
  • Mağusa İnsiyatifi'nden Maraş açıklaması07 Ekim 2020 Çarşamba 13:58
  • YKP: Tayyip Erdoğan, elini Kıbrıs’tan çek!07 Ekim 2020 Çarşamba 13:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti