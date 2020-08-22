"Darwin Amca" Kitabı Okurlara Tanıtıldı

Kıbrıslı yazar Ünver Alibey'in kaleme aldığı “Kafası Karışık Darwin Amca ve Bir Doğa Bilmecesi” isimli çocuk-gençlik kitabı, K.Kaymaklı Gloria Cafe'de yapılan bir etkinlikle okurlara tanıtıldı.

Kıbrıslı yazar Ünver Alibey'in kaleme aldığı “Kafası Karışık Darwin Amca ve Bir Doğa Bilmecesi” isimli çocuk-gençlik kitabı, K.Kaymaklı Gloria Cafe'de yapılan bir etkinlikle okurlara tanıtıldı. Khora Kitap gönüllüsü ve kitabın editörü Nazen Şansal'ın açılış konuşması ile başlayan etkinlik, yazarın, kitabın hazırlık süreci ile ilgili sunuşu ile devam etti. Talim ve Terbiye Kurulu üyesi, eğitimci Salih Sarpten de bir konuşma yaparak Eğitim Bakanlığı'nın onay yazısını takdim etti ve kitabın, gençlerin bilimsel eğitimine ve pedagojik gelişimine katkı koyacağı düşüncesini paylaştı. Ardından okurlar, kitaplarını yazara imzalatma ve soru ve yorumlarını iletme imkanı buldular.

Yayınevi adına konuşan Nazen Şansal, içinden geçtiğimiz zor süreçte, aklımızı aydınlatmak ve ruhumuzu beslemek adına en çok ihtiyacımız olan iki şeyin bilim ve sanat olduğunu; bu kitabın bilimsel bir gerçeği sanatsal bir estetikle işlediğini vurguladı. Her yaşa hitap eden fakat esas okur kitlesi çocuklar ve gençler olan kitabın 9 ve 13 yaşlarında danışman okurların fikirleri alınarak hazırlandığını belirtti.

Yazar Ünver Alibey, kitabın hazırlık sürecini paylaştığı konuşmasında, kitap çıkarmanın bir ekip işi olduğunu anlatarak emeği geçenlere teşekkür etti. Ayrıca etkinlikte de hazır bulunan, kitaba giriş yazısı yazarak değer katan biyoloji öğretmeni Didem Koçak, Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten ve antropolog Sinem Hoşsöz'e teşekkürlerini iletti.

Samimi bir atmosferde geçen söyleşi okurların, soru ve katkıları ve kitaplarını imzalatması ile devam etti.