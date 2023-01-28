DAÜ eğitim bilimleri Bölümü’nden KKTC’de infial yaratan cinayetle ilgili açıklama

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, lise öğrencisi Zehie Helin Reessur’un vahşice hayattan koparılmasına sessiz kalmadı. Bu süreçte yapılması gereken ne varsa yapmaya hazır olduklarını belirten Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan Perkan Zeki ve öğretim elemanları konuya hassasiyetle yaklaşılması gerektiğinin altını çizdi. Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Dinçyürek ise konuya ilişkin “Gençlerimiz, çocuklarımız değerlidir!” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Prof. Dr. Dinçyürek, söz konusu yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Bilim insanları olarak fırsat bulduğumuz her alanda bu konulara dikkat çekmeye çalıştık. Kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenleri elimizden geldiğince vurguladık. En önemlisi de eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğini başta çocuklarımızın gelişimi için Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik uzmanlarının ilköğretimde istihdam edilmesi ve bu konuya gerekli önemin verilmesi gerektiğine dikkat çektik. Çünkü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, koruyucu bir ruh sağlığı hizmetidir. Eğitim kurumları bu hizmetin uygulama alanlarından en önemlisidir. Ruh sağlığı açısından normal, ancak gelişimsel ve uyum sorunları olan herkes bu hizmetlere ihtiyaç duymaktadır. Sadece eğitim kurumlarının değil, tüm paydaşların ivedilikle üzerine düşen payı göz önüne alarak sistemin eksik veya çalışmayan taraflarını yeniden yapılandırması gerekmektedir. Bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri birlik içinde çalışarak daha sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmeyi en ön plana koymalıdır. Bu noktada, üzerimize düşen dersleri almalı, birlikte daha çok çalışmalı ve çözümler üretmeliyiz.

Kızgınlık, saldırganlık, öfke ve şiddet duyguları ile baş edebilme becerileri kazandırabilmek adına örgün eğitim kurumlarında akademisyen ve eğitimciler tarafından önleyici/ bilgilendirici seminerler verilmesi, üniversitelerde psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ile sosyal hizmetler programlarındaki öğretim üyeleri ile PDRAM uzmanlarının okul psikolojik danışmanları ile buluşturulması, çalıştay düzenlenmesi, seminer, konferans etkinliklerinin sayısının artırılması ve hizmet içi eğitim kurslarının sıklıkla düzenlenmesi gerekmektedir.

Ailenin değeri ve önemi, aile sorumlulukları, çocuk yetiştirme gibi konularda eğitim verecek anne-baba okullarının KKTC’de her ilçede oluşturulması, buna ek olarak özel destek ve eğitim programlarının tasarlanması ve yukarıda bahsedilen eğitimlerin gerçekleştirilmesi konuları kısa sürede almamız gereken önlemlerden sadece bazılarıdır.”