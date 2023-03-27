DAÜ PER-SEN DAÜ'de Maaşlardan kesintiyi kabul etmeyeceğini açıkladı!

DAÜ'de örgütlü Sendikalardan DAÜ PER-SEN bugün DAÜ çalışanlarına gönderdiği açıklamada basını suçladı ve medyada yer bulan haberlerin birileri tarafından yaptırtıldığını ve bu haberlerin DAÜ'ye zarar verdiğini açıkladı. Açıklamada devamla ise DAÜ'nün durumunun iyi olmadığının da tespiti yapılıp adeta medyada yayınlan tüm haberler bir kez daha teyit edildi.

İŞTE DAÜ-PER SEN 'in açıklamasının tamamı;

Değerli mesai arkadaşlarımız,

Bir süredir gerek basında gerekse sosyal medyada DAÜ ile ilgili yapılan ve büyük bir bölümünün gerçekleri yansıtmadığı haberlerlerin yanında Üniversitede örgütlü bazı sendika ve yöneticilerin yapmış/yaptırmış olduğu açıklamaları dikkatle takip etmekteyiz.

Bu yapılanların, belli amaçlar uğruna hedef göstermeye çalıştıkları, Yönetimden çok Üniversitemize yani DAÜ'ye zarar verdiği ortadadır.

Dikkat edilirse her kayıt dönemi aynı kişiler ve aynı kesimler Üniversitemizi karalama sürecini başlatmaktadır. Sendikamız DAÜ Per-Sen bu süreci yakınen takip etmektedir. Sendika olarak bizim olmazsa olmazımız DAÜ'dür.

Kurumumuza sahip çıkma adına elimizden geleni yapmaya, kuruma zarar vermeye çalışanların da her zaman karşısında durmaya devam edeceğiz.

Son 3 yıl içerisinde Covid 19 salgını, savaş, küresel ekonomik kriz, tarihin en yüksek hayat pahalılığı ve TL'nin döviz karşısındaki ciddi değer kaybı gibi sorunların yaşandığını gözardı etmememiz gerekmektedir.

Tüm bunlara rağmen son 4 yıl içerisinde 200 civarında memur ve işçinin emekliye ayrıldığı, ayrılanların yerine istihdam yapılmadığını Üniversite çalışanları çok iyi bilmektedir.

Üniversitemizde elzem işlerin yapılabilmesi için Ağustos 2022'de açılan ve önce yerel seçimler daha sonra da yaşanan deprem felaketi nedeni ile 2 kez ertelenen ve bu günlerde tamamlanma aşamasına gelen yaklaşık 26 işçi/memur personelin istihdam edileceği bir Münhalin bile belli gazetelere yanlış bilgi vererek ön plana çıkarılması ve külfet olarak gösterilmeye çalışılması son derece düşündürücü ve art niyet taşıyan bir yaklaşımdır. Açılan münhal sonucu alınacak personel sayısı son 4 yılda emekliye ayrılan personel sayısının 10'da 1'i kadardır.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Üniversite bütçesi Üniversite yönetim kurulu kararı ile onaylanmıştır. (1 red, oy çokluğu ile)

Üniversitede düzeltilmesi gereken sorunlar olduğunun farkındayız. KKTC ve Türkiye tanıtımla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde öğrenci sayısında artış olsa da Uluslararası tanıtım kısmında yaşanan sıkıntılar sonrası öğrenci sayısındaki azalma ortadadır.

Bugün, baktığımız zaman bu sorun sadece DAÜ'de değil KKTC’deki diğer Üniversitelerde de yaşanmaktadır. Sendika olarak tanıtımla ilgili bir Rektör yardımcısı atanmasının acil ve zaruri olduğunu düşünmekteyiz. Ancak yabancı öğrenci sayısının artırılması, hatta beklenenin 2 katına çıkması bile sorunun çözülmesi için yeterli olmayacaktır.

Esas sorun, mevcut yapının sürdürürebilir olmadığı ve bazı konularda ciddi anlamda düzenlemeler yapılması gerektiğidir. Sendika olarak düşünce ve görüşlerimizi VYK ve Rektörlük ile görüşmelerimizde aktarmaktayız.

Her zaman olduğu gibi, herhangi bir tasarruf gerektiğinde bazı kesimler tarafından hemen yönetsel personel gündeme getirilmek istenmektedir. Sendikamız yapılan tasarruf tedbirleri ile ilgili toplantılarda tavrını ortaya koymuş, herhangi bir kesintiyi kabul etmeyeceğini net olarak belirtmiştir.

Bir önceki Rektörlük döneminde olduğu gibi ciddi bir Yönetimsel sorun yaşanması halinde, Üniversite Yönetim Kurulu, Üniversite senatosu ve Vakıf Yöneticiler Kurulu gerekçelerini ortaya koyarak gereğini yapabilecek iradeye sahiptir.

Yine bir önceki Rektörlük döneminde gerekli devlet katkısı Üniversitemize verilmemesine rağmen, mahsuplaşmaya gidilmesi gerekirken Üniversite hesabındaki 22 Milyon Dolar Maliye Bakanlığı'na vergi borcu olarak verilmişti. Bu duruma Sendikamızdan başka karşı çıkan olmamıştı. Üniversitemiz hala daha nakit olarak verilen bu miktarın sıkıntısını yaşamaktadır.

Bugün, 22 milyon doların TL Olarak karşılığı yaklaşık 420 Milyon TL' dir, yani neredeyse bütçe açığına denk gelecek miktara yakındır. Bunun da unutulmaması gereken çok önemli bir nokta olduğunu özellikle hatırlatmak isteriz.

DAÜ, yaşadığı sorunları kendi içerisinde tüm paydaşların katılımı ile çözebilecek güce ve iradeye sahiptir. Yeter ki herkes iyi niyetle, yapıcı eleştiri ve çözüm önerileri ile üzerine düşeni yapıp kurumuna sahip çıksın.

Basına bilinçli olarak yansıtılan ve farklı amaçlar güden birçoğu gerçek bile olmayan haber ve açıklamalar asla kabul edilebilir değildir, bunu yapanları da yaptıranları da şiddetle kınıyoruz.

Belli kişi/kesimlerin özellikle de her kayıt döneminde Kuruma zarar veren bu tür eylem ve girişimlerinin asla kabul edilemez olduğunu belirtir bahse kon kişi ve kesimleri kişisel çıkarları için uğraşmayı bir yana bırakıp aklı selim davranmaya davet ederiz.

Çünkü biz DAÜ'lüyüz...

En derin sevgi ve saygılarımızla.

DAÜ PER-SEN