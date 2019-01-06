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DAÜ-Sen, Polis ve Başsavcılığı göreve çağırdı

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DAÜ-SEN, şiddet olaylarının DAÜ’de yeri olmadığını vurgulayarak, akademisyenlerin aleni olarak ölümle tehdit edilmesini esefle kınadı.
DAÜ-Sen, Polis ve Başsavcılığı göreve çağırdı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), üniversitenin Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gören bir öğrencinin Türkiye’de işlenen öğretim görevlisi cinayetini sosyal medya hesabından paylaşıp, öğretim görevlilerine yönelik tehdit içerikli mesaj yazması konusunda polis ve Başsavcılığı göreve çağırdı.

DAÜ-SEN, şiddet olaylarının DAÜ’de yeri olmadığını vurgulayarak, akademisyenlerin aleni olarak ölümle tehdit edilmesini esefle kınadı.

DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, araştırma görevlisinin bir öğrencisi tarafından katledilmesine ilişkin haberin DAÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerinden biri tarafından sosyal medya hesabından “ne bileyim yani hocalarımız dikkat etsin tam final haftasındayız kurşun gideceği yeri bilir kurşun adres sormaz ona göre” mesajıyla paylaştığına işaret etti.

DAÜ-SEN konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Akademik personelin haklarını, üniversitede bilimi ve özgürlükleri savunan DAÜ - SEN olarak akademisyenlerin aleni olarak ölümle tehdit edilmesini esefle kınıyoruz! Öğrencileri için çalışan bizlerin yine öğrencilerimiz tarafından ölümle tehdit edilmesi, sonucunda bir meslektaşımızı kaybettiğimiz elim bir olayın da buna malzeme edilmesi kabul edilebilir değildir! Başta Hukuk Fakültesi öğretim elemanları olmak üzere bütün öğretim elemanlarının, güvenli, adil ve özgür bir ortamda mesleklerini icra etmeleri için mücadele etmeye devam edeceğiz. Üniversitemizde bugüne kadar etkili olmayan şiddet olaylarının bundan sonra da DAÜ'de yeri yoktur!  Başta Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve Üniversitemiz Rektörlüğü olmak üzere konu ile ilgili bütün Üniversitemiz yöneticilerini, keza  KKTC Polis Örgütü ve KKTC Başsavcılığını, bu konuda üzerlerine düşen görevleri ivedilikle yerine getirmeye çağırırız.”

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