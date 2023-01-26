DAÜ-Sen: Rektörlük Krizin Merkezi Oldu!

Değerli Meslektaşlar,

Sendikamız uzun yıllardır Kuzey Kıbrıs yükseköğretim alanının daraldığını, ucuzladığını ve sürdürülemez hale geldiğini söylemektedir. Böylesi bir alanda yer alan üniversitemizin yapısı hantal, verimsiz, yönetişimi bürokratik ve yüksek maliyetli haldedir. Üniversitemizde bir kadro ve performans politikası geliştirilmesi, yönetişimin hızlı ve daha az maliyetli hale getirilmesini yıllardır söylüyoruz. Bu sorunlar çözülmeden üniversitemizin dönemsel krizlere girmesi doğal, aynı yolu yürüyerek farklı yere varması imkansızdır. Durum açıktır: 3. Ülkelerden gelen Öğrenci sayısı düşmekte, öğrenci sayısına göre kadro oluşturulması halinde dahi öğrenci gelirleri azaldığından yapı sürdürülemez hale gelmektedir.

Sayın Rektör Prof.Dr. Aykut Hocanın bu olumsuzlukların sonucu olarak görevinden ayrılan Rektörün yerine, bu olumsuzlukları giderme sözü vererek gelmiştir. Ne yazık ki acil reform taleplerimiz rektörlükçe yanıtsız bırakılmıştır. Reform adına atılan kıdemli öğretim üyesi gibi adımlar kararlılıkla savunulmamış, performans sisteminden özellikle kaçınılmıştır. Rektör, daha önceki rektörler gibi, yapısal sorunları çözmek yerine sadece öğrenci sayısını artırarak dönemlik mali sorunları aşma yoluna gitmiştir, ancak tam tersine öğrenci sayısı ve öğrenci gelirleri azalmıştır. 3 yıllık dönem sonunda Rektörlük hedeflerine ulaşamamış ve reform anlamında adım atamamıştır.

2019’da 30 milyon olan bütçe açığı maalesef bugün itibarıyla 450 milyonu aşmıştır.

Tüm bu tablonun sorumlusu geçmişin mirasını, yeni bir adım atmama kararını bilinçli bir şekilde vererek üstlenen Rektör Prof.Dr. Aykut Hocanın’dır.

Öğrenci gelirleriniartırmakta başarısız olan, özellikle 3.ülkelerden gelen öğrenci sayısının 8000’den 4700’e düşmesine engel olamayan bu konudaki kendi hedeflerine bile ulaşamayan rektörlüğün öğrenci sayısını artırma sözüne nasıl güvenebiliriz?

Üniversite derin bir ekonomik krizdeyken kendi tasarruf tedbirlerini bile ÜYK’dan geçiremeyen, yönetimini bu konuda ikna edemeyen, yöneticilerin makam ödeneğini kaldırmaya bile karar veremeyen rektörlük ciddi sorunları nasıl aşacaktır?

Tüm tablo nettir: Mevcut rektörlüğün önlem alacak iradesi ve kararlılığı yoktur. Rektörlük 3 yıllık dönemde öğrenci gelirlerini azaltmış, verimliliği artıracak hiçbir adımı atmamış, 3.ülkelerden gelen öğrenci sayısındaki hedeflerine ulaşamamış ve nihayetinde hazırladığı tasarruf tedbirleri hedeflerine ulaşacak kararları bile alamamıştır. Bu durum, başarısızlığın tüm maliyetinin sadece çalışanlara kesildiği bir sonuca doğru gitmektedir.

Sendikamız, bu süreçte akılcı ve sorumlu davranmış, son dakikaya kadar yönetimin sorumlu adımlar atması durumunda çalışanların fedakarlığı konusunda sendikanın da adım atacağını her platformda cesaretle söylemiştir. Ancak geldiğimiz noktada hiçbir konuda sorumluluk üstlenmeyen böylesi bir yönetimle sendikamız çalışanların fedakarlığını hiçbir şekilde görüşmeyecektir.

Rektörlük, sorunlara çare üretmek ve kararlılıkla uygulamak yerine krizin merkezi haline dönüşmüştür.

DAÜ-SEN