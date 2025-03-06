DAÜ-SEN ve KTÖS, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için etkinlikler gerçekleştirecek

DAÜ-SEN ve KTÖS, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde, Mağusa ve Lefkoşa’da çeşitli paneller, söyleşiler ve sergilerle gerçekleştirecek.

DAÜ-SEN ve KTÖS, kadınların toplumsal yaşamın her alanında eşit haklarla var olma mücadelesinde birlikte hareket ederek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde, Mağusa ve Lefkoşa’da çeşitli paneller, söyleşiler ve sergilerle gerçekleştirecek.

Eğitim, siyaset, teknoloji ve sanat gibi alanlarda kadınların mücadelesini görünür kılmayı hedefleyen programda, akademisyenler, öğretmenler, mimarlar, siyasetçiler ve sanatçılar bir araya gelecek.

KADINLARIN HİKÂYELERİ VE DENEYİMLERİ SÖYLEŞİLERDE

5 Mart’ta yazar Peray Hilmi-Harman, “Magic Realism” kitabıyla Mağusa’da okurlarıyla buluşacak. 6 Mart’ta ise Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR), “A Space of Our Own” adlı kitabını tanıtacak.

KADINLAR TEKNOLOJİDE, TASARIMDA VE EĞİTİMDE

7 Mart sabahında ODTÜ’den Prof. Dr. Ayşen Savaş moderatörlüğünde gerçekleştirilecek “Tasarım, Eğitim ve Teknolojide Kadın” paneli, mimarlık ve eğitim alanında kadınların rolünü tartışacak. Konuşmacılar arasında Prof. Dr. Arzu Gönenç Sorguç, Mimar Bengisu Derebaşı ve Mimar İdil Bilici yer alacak.

EŞİTLİK MÜCADELESİNDE KADIN ÖĞRETMENLER VE SİYASETÇİLER

7 Mart öğleden sonra Lefkoşa’da KTÖS ev sahipliğinde düzenlenecek “Öğretmenler ve Siyasetçiler: Eşitlik İçin ve Ayrımcılığa Karşı Mücadele” paneli, iki oturumda gerçekleşecek.

İlk oturumda, DAÜ-SEN’den Yrd. Doç. Dr. Pembe Behçetoğulları’nın moderatörlüğünde, Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Simge Yardım ve KTÖS’ten Uzman Öğretmen Yasemin Taneri eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesini ele alacak.

İkinci oturumda ise DAÜ-SEN’den Doç. Dr. Umut Bozkurt’un moderasyonunda, CTP Milletvekili Dr. Doğuş Derya ve bağımsız milletvekili Ayşegül Baybars toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını değerlendirecek.

SANATTA KADIN TEMSİLİYETİ: “HERE I AM” SERGİSİ

Etkinlikler, 7 Mart akşamında Lefkoşa Saçaklı Ev Sergi Salonu’nda Luna Tülay Art Home Direktörü Ressam Luna Tülay Okan önderliğinde “Here I Am” karma sergisiyle tamamlanacak. Deniz Koç, Durusu Uyar, Gülce Üngör, Naz Öztunç, Leylasu Yerlikaya, Nil Soykara ve Sim Yücel gibi sanatçılar, eserleriyle kadınların sanattaki varlığını ve anlatılarını gözler önüne serecek.

KADINLARIN EĞİTİME, SİYASETE VE SANATA KATILIMI GÜÇLENMELİDİR

DAÜ-SEN ve KTÖS olarak, kadınların eğitimde, siyasette, sanatta ve bilimde daha fazla yer alması gerektiğini vurguluyoruz. 8 Mart etkinlikleri, kadınların karşılaştıkları engellere ve eşitlik mücadelesine dair farkındalığı artırmayı amaçlıyor.