DAÜ-Sen: “Vicdani ret bir insan hakkıdır! hükümet bunu bir an önce gündemine almalıdır”

Hükümette olan partilerin, vicdani retle ilgili gerekli yasal değişikliği yapmakla yükümlü olduğu ifade edilen açıklamada “Hükümet eden tüm partilerin seçim kitapçıklarına baktığımızda vicdani retle ilgili düzenlemeyi görmek zaten mümkündür.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun dün görüşülen davasıyla ilgili yazılı açıklama yaparak, vicdani reddin bir insan hakkı olduğunu, hükümetin bunu bir an önce gündemine alması gerektiğini kaydetti.

Yargıç Temay Sağer’in kararı açıklarken “KKTC’de vicdani retle ilgili bir düzenleme yok ve seferberlik çağrısına uyulmaması suçtur” dediği belirtilen açıklamada “Karardan da açıkça anlaşılacağı üzere, karar, yani vicdani rettin suç sayılması KKTC’de vicdani retle ilgili bir düzenlemenin olmamasından kaynaklanıyor” ifadelerine yer verildi.

Hükümette olan partilerin, vicdani retle ilgili gerekli yasal değişikliği yapmakla yükümlü olduğu ifade edilen açıklamada “Hükümet eden tüm partilerin seçim kitapçıklarına baktığımızda vicdani retle ilgili düzenlemeyi görmek zaten mümkündür. Topluma verdikleri sözleri yerine getirmeleri gerekmektedir” denildi.