DAÜ-SEN’den, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na bağış

DAÜ-SEN Yönetim Kurulu aldığı karar doğrultusunda üyelerine bu yıl yine yeni yılda hediye etmek üzere Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın özel olarak tasarladığı bez çantalarından 700 adet alarak 17 Bin 500 TL’lik bağışta bulundu.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, DAÜ-SEN’e iki yıldır gösterdiği anlamlı sosyal sorumluluktan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı kurulduğu günden itibaren kanserle mücadele eden çocuk ve ailelerine yardım eli uzatabilmek adına faaliyetlerini sürdüren bir vakıf olmasıyla birlikte maddi-manevi tüm faaliyetlerini halktan gelen bağışlarla sürdürmektedir.

DAÜ-SEN Yönetim Kurulu farkındalık yaratmak ve üyelerine yılbaşında hediye edebilmek adına Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın satışa sunduğu bez çantalardan satın alarak ikinci kez destek oldu.

Aralık ayında, 700 adet bez çanta satın alan DAÜ-SEN’e, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı tarafından desteğinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Vakıf plaketini takdim eden Vakıf Koordinatörü Övgü İnce verdiği demeçte; DAÜ-SEN’in hem 2018 yılında hem de 2019 yılında üyelerine verecekleri yeni yıl hediyelerini Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın ürünlerinden tercih ederek yapmış oldukları bu bağışın üye çocuk ve aileleri için çok değerli olduğunu ve bu tür bağışların Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın faaliyetlerini sürdürülebilir kıldığını dile getirerek, birkez daha teşekkürlerini sundu.