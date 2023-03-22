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DAÜ'de 5 müdür aynı anda emekliliğini istedi görevinden istifa etti!

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DAÜ'de 5 müdür aynı anda emekliliğini istedi görevinden istifa etti!
DAÜ'de 5 müdür aynı anda emekliliğini istedi görevinden istifa etti!

DAÜ'de 5 müdür aynı anda emekliliğini istedi görevinden istifa etti!

DAÜ'nün bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan 5 deneyimli müdür emekliye ayrılmak için dilekçe verdiği öğrenildi.

DAÜ'de son dönemlerde 550 Milyon TL bütçe açığı olduğu basına yansımıştı.

Öğrenci İşleri eski Müdürü, Toplam Kalite Müdürü de olan Hüseyin Yetiner, Personel İşleri Müdürü Özlem Avcı, Satın alma Müdürü Gülbahar Özkan, Kontrol Müdürü Hüseyin Eryaşar ve İdare Amiri Hasan Arslan emekli olmak için müracaatlarını yaptılar.

DAÜ'de ayrıca onlarca çalışanın da emekli olmak için müracaat ettikleri de öğrenildi.

DAÜ'de bir süredir devlete olan yükümlülükler yerine getirilmiyordu.

 

HOCANIN VE DEV BÜTÇE AÇIĞI

Prof. Dr.   Aykut Hocanın yönetiminde DAÜ son üç yılda bütçe olarak büyük zararlara uğratılıp 550 Milyon TL bütçe açığı oluşmasına neden olmuştu.

Bütçe açığı devasa rakamlara çıkarken halen istihdamlar ile birlikte vekaleten sınavsız münhal olmadan tefi atamalarını da devam ettiren Aykut Hocanı'na Üniversite'de bulunan örgütlü akademik sendika DAÜ-SEN ile Personel sendikası DAÜ-BİRSEN açıklamaları ile tepki göstermişti.

 

DAÜ VYK KARARASIZ

DAÜ VYK'nın ise üç yıldır gittikçe artan bütçe açığı karşısında kararsızlığı dikkatlerden kaçmıyor. VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk'in Rektör Hocanın'ın görevi konusunda kararsızlık yaşadığı da öne sürülüyor.

 

TEMMUZ'DA MAAŞLAR ÖDENEMEYECEK

DAÜ'de oluşan devasa bütçe açığı nedeni ile Temmuz ayında çalışanlara yapılması gereken Hayat Pahalılığı artışının yapılamayacağı Ağustos ayında ise maaşların ödenemeyeceği konuşuluyor.

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