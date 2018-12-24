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DAÜ’de “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk” konulu sempozyum gerçekleştirildi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. Esin Konanç anısına “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk” başlıklı sempozyumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in katılımıyla gerçekleştirdi.
DAÜ’de “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk” konulu sempozyum gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. Esin Konanç anısına “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk” başlıklı sempozyumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in katılımıyla gerçekleştirdi. 20 Aralık 2009 tarihinde elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden DAÜ Hukuk Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Esin Konanç anısına düzenlenen söz konusu sempozyum, 24 Aralık 2018 Pazartesi günü, saat 10:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilen Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başladı.  

 

Prof. Dr. Konanç’ın özgeçmişinin okunmasının ardından DAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Gürkanlar, Prof. Dr. Konanç anısına her yıl akademik etkinlikler düzenlediklerini belirterek Prof. Dr. Konanç’ı saygı ile andıklarını bildirdi. Bugünkü sempozyumda Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk konusuna değinileceğini belirterek arabuluculuk konusunun hızla yayıldığını vurguladı. Arabuluculuk hakkında bilgiler de veren Prof. Dr. Gürkanlar, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

 

DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova gerçekleştirdiği konuşmasında, DAÜ olarak böyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını dile getirerek bir devlet üniversitesi olarak DAÜ’nün akademik ve bilimsel çalışmaların yanında topluma hizmete de önem verdiğinin altını çizdi. Arabuluculuk konusunun Türkiye’de uygulanmaya, KKTC’de ise konuşulmaya başlandığını dile getiren Prof. Dr. Tanova, arabuluculuğun nasıl uygulanacağının iyice değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Sempozyumun faydalı geçmesini temenni eden Prof. Dr. Tanova, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.  

 

Açılış konuşmalarının ardından DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Turhan başkanlığında  ilk oturum gerçekleştirildi. Söz konusu oturumda TC Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakim Hakan Öztatar “Arabuluculuğun Türkiye’deki Gelişimi ve Mevcut Durum”,  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Akın “İş Uyuşmazlıklarında (Dava Şartı Olarak) Arabuluculuk”, Bağımsız Arabulucular Derneği Başkanı (BADER) Av. Arb. Dursun Yassıkaya “Arabuluculuğun Gelişimi ve Geleceğinde Bakış Açıları” konulu sunumlar gerçekleştirdi.

 

DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu başkanlığında gerçekleştirilen ikinci oturumda ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Hanağası “Arabuluculuğa Elverişli Uyuşmazlıklar”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz “Arabuluculuk Anlaşma Belgesi ve Hukuki Niteliği” ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Av. Hasan Esendağlı “KKTC’de Arabuluculukla İlgili Yasa Çalışmaları” konulu sunumlar gerçekleştirildi.  

 

Katılımın oldukça yoğun olduğu söz konusu etkinliğe Gazimağusa Kaza Mahkemesi Başkanı Bahar Saner, kıdemli yargıçlar, çok sayıda DAÜ Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Etkinlik sonunda Prof. Dr. Gürkanlar, katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

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