DAÜ'de neler oluyor? Seçim yasakları başlamadan münhalsiz, sınavsız atamalar yapıldı. İşte isimler...

ÖZEL HABER

DAÜ'de seçim yasaklarının gireceği gün 8 İdare Amiri Vekaleten görevlendirildi. DAÜ'de Yönetsel Personelin uzun süredir terfileri ise yapılmıyor. Münhaller açılmıyor.

Yapılan Vekalet atamalardaki 3 isim ise hükümetteki UBP'ye yakın DAÜ- PERSEN yöneticileri olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Vekaleten atama yapılan isimlerin bu görevleri görevlendirme olarak yaptıkları da öğrenildi. DAÜ Rektörlüğünün uzun süredir bu görevler için münhal açmaması ise dikkat çekti.

İşte seçim yasaklarına saatler kala verilen vekaletler;

Erdal Altun , Elçin Erdem, Armen Sarıca, Hakan Aykulu, Kağan Özkorkut, Ertaç Özdeş, İsmail Serinova ve Aydan Atakan.

Seçim yasaklarına saatler kala Vekalet verilen kişilerin üç ay sonra maaşlarında artış da olacağı öğrenildi.

DAÜ'den gazetemiz Detay'a ulaşan bir çok çalışan yapılan işlerin DAÜ'de yeniden huzursuzluğun doğmasına yol açtığını belirtti. Özellikle bekleyen terfilerin ısrarla görmezden gelindiği ve münhal açılmadığı kaydedildi.

VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk ne diyecek?

DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk'in DAÜ'de çalışanlar arasında oluşan bu huzursuzluk ile ilgili ne gibi adımlar atacağı ise merak ediliyor.