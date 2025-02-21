DAÜ'de Protokolün bir maddesi daha hayata geçti

Bir süredir Doğu Akdeniz Üniversitesi Yönetimi, sendikalarımız ile Hükümetin üzerinde çalıştığı personelimizin sosyal sigorta emeklisi olup göreve devam etmesine imkan veren mevzuat tümden hayata geçmiştir.

İşte DAÜ-SEN'in yaptığı açıklama;

Söz konusu uygulama DAÜ dışında tüm diğer üniversitelerin sahip olduğu bir imkan iken artık DAÜ de aynı imkandan faydalanabilecektir. Hükümet - DAÜ yönetimi ve sendikalar arasında imzalanan protokolde de yer alan bu konuda yasanın oybirliğiyle kabulünün ardından Tüzük çalışması yürütülmüş ve sonuçlandırılmıştır. Bu sürece katkı koyarken sosyal sigorta emeklilik hakkı olan tüm meslektaşlarımızla çok sayıda toplantı gerçekleştirdik, üyelerimizin kaygılarını giderecek düzenlemeler hazırladık ve hayata geçirdik.

Tüm paydaşlarla birlikte geliştirdiğimiz mevzuattan yararlanarak pek çok arkadaşımız emeklilik başvurusu yaparak yeni statüde çalışmaya başlamışlardır.

Bu çerçevede dün Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Sendikamızın Genel Sekreteri Doç. Dr. Hamit Caner de birlikte emeklilik başvurusunda bulunmuşlardır. Genel Sekreterimiz diğer meslektaşlarımıza örnek olması amacıyla 9 bin iş gününü tamamlamadan emekli olmuştur.

Rektörümüze, Genel Sekreterimize ve emekli olan tüm meslektaşlarımıza yeni statülerinin hayırlı olmasını ve bundan sonraki tüm hayatlarının sağlıkla ve mutlulukla geçmesini dileriz.

Yasal mevzuata destek veren ve gerekli siyasi iradeyi gösteren tüm milletvekillerine ve özellikle Başbakan Sayın Dt.Ünal Üstel ve Hükümetine, CTP ve CTP Başkanı Sayın Tufan Erhürman'a, Sayın Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na, Maliye Bakanı Sayın Dr. Özdemir Berova'ya ve Çalışma Bakanı Sayın Sadık Gardiyanoğlu'na teşekkür ederiz. Bu süreçte büyük emek veren Vakıf Yöneticiler Kurulu, Rektörlük, Üniversite Yönetim Kurulu, Senatomuz, Üniversitemizin hukukçularına, mali işler ve insan kaynakları personeline ve üyelerimize teşekkür ederiz.

Meslektaşlarımızın özel statüde çalışmaları Üniversitemize büyük bir mali katkı getirecektir. Tamamen gönüllülük esasında emekli olan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Emekli olarak özel statüye geçen her meslektaşımız emekli olmayan bir başka meslektaşımızın güvencesi olmuştur. Hep birlikte krizden çıkacağız ve daha güzel günler göreceğiz.