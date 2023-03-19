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DAÜ'de yeni istihdam, yeni vekaleten atamalar ve israf.. Tam bir çiftlik!

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DAÜ'de yeni istihdam, yeni vekaleten atamalar ve israf.. Tam bir çiftlik!
DAÜ'de yeni istihdam, yeni vekaleten atamalar ve israf.. Tam bir çiftlik!

DAÜ'de yeni istihdam, yeni vekaleten atamalar  ve israf.. Tam bir çiftlik!

 

Detay Kıbrıs Özel Haber

 

DAÜ'de Prof. Dr. Aykut Hocanın dönemindeki başarısız yönetiminin ortaya çıkardığı 550 Milyon Liralık bütçe açığından sonra 26 kişinin yeni istihdam yapıldığı, 4 kişiye vekaleten atama yapılarak terfi verildiği ve tedbir olarak düşünülen ödeneklerden de hiç bir kesinti yapılmadığı ortaya çıktı.

 

3 YILDA BATMA NOKTASINDA

DAÜ'nün Aykut Hocanın döneminde adeta batma noktasına geldiği belirtiliyor. Yaşananlarda DAÜ VYK'nın da büyük rahatsızlık duyduğu buna rağmen karar almakta çekingen davrandığı belirtildi.

DAÜ'deki Aykut Hocanın'ın başarısız yönetimi sonucunda oluşan dev bütçe açığının oluşmasından sonra yapılan 26 yeni istihdam ve 17B bareminden yapılan 4 vekaleten atama DAÜ'nün adeta bir çiftlik gibi yönetildiğini ortaya koydu.

 

50 BİN TL MAAŞ

DAÜ'de Rektörlük tarafından yapılan vekaleten atamalar sonrasında çok büyük bir huzursuzluk yaşlandığı belirtiliyor.

17 Mart tarihinde DAÜ'nün inanılmaz tarihi bir bütçe açığı yaşadığı dönemde yapılan  terfi görevlendirmeleri Üniversite içerisinde  bardağı taşırmış durumda.

 

HOCANIN'IN GİTMESİ YAKIN

DAÜ'de oluşan tarihi bütçe açığından sonra DAÜ VYK'nın, DAÜ Senatosunun ve  DAÜ'de örgütlü bulunan sendikaların Hocanın sonrası dönemle ilgili çalışma başlattıkları ve önümüzdeki günlerde yaşanacak sürecin Hocanın'ın istifasına kadar gidebileceği belirtiliyor.

 

VYK BAŞKANI ERDAL ÖZCENK SUSKUN

DAÜ'de oluşan tarihi bütçe açığı sonrasında DAÜ VYK Başkanı Dr. Ertdal Özcenk'in de sessizliğini koruması dikkatlerden kaçmadı.

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