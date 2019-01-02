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DAÜ’den sel mağdurlarına 13.16 bin TL’lik yardım

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından sel felaketinin mağdurlarına destek olma amacıyla başlatılan “Bir Daha Olmasın” kampanyası çerçevesinde toplanan 13 bin 160 TL’lik yardım Başbakan Tufan Erhürman’a takdim edildi.
DAÜ’den sel mağdurlarına 13.16 bin TL’lik yardım

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından sel felaketinin mağdurlarına destek olma amacıyla başlatılan “Bir Daha Olmasın” kampanyası çerçevesinde toplanan 13 bin 160 TL’lik yardım Başbakan Tufan Erhürman’a takdim edildi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam bugün Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret etti. Osam, ziyarette, Aralık ayında yaşanan sel felaketinin mağdurlarına destek olma amacıyla DAÜ tarafından başlatılan “Bir Daha Olmasın” kampanyası çerçevesinde toplanan 13 bin 160TL’nin Vakıar İdaresi tarafından açılan “103041954” numaralı Vakıflar Bankası hesabına aktarıldığını belgeleyen evrakı Başbakan’a sundu.

Başbakan Erhürman, Osam’ı kabulde yaptığı konuşmada, “Yaşadığımız olumsuzlukları aşmakta sergileyeceğimiz birliktelik kuru bir kalabalık değil bir halk olduğumuzun en önemli göstergesidir” dedi. Erhürman, canların kaybedildiği bir felaket yaşandığını ve pek çok insanın ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, “Bu tip sıkıntıların aşılmasında el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Bu bağlamda DAÜ’nün gerçekleştirdiği bu kampanya çok önemlidir. Tüm DAÜ ailesine duyarlılıkları için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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