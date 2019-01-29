Değirmenlik’te çocuklara sevgi aşılandı

Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’nun “Çocuklara Sevgi Aşılıyoruz” projesi bugün (29.01.2019) Değirmenlik Belediyesi’nin de işbirliğiyle, Değirmenlik İlkokulu’nda hayat buldu.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin, Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu himayelerinde başlattığı “Bin Çocuk Bin Forma” kampanyası kapsamında gerçekleşen etkinlikte, Değirmenlik İlkokulu öğrencelerine Fenerbahçe formaları dağıtıldı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, etkinlikte yaptığı konuşmasında; Değirmenlik beldesinin güzel çocuklarının Değirmenlik beldesinin geleceği olduğunu kaydetti. Karavezirler, Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’nun Başkan Hasan Karaokçu ile başlatmış olduğu “Çocuklara Sevgi Aşılıyoruz” projesine Değirmenlik Belediyesi olarak katkı koymanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin “Bin Çocuk Bin Forma” kampanyası ile çocukların yanlarında olmalarının güzelliğine değinen Başkan Ali Karavezirler, herkese teşekkür etti.

Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise konuşmasında; Değirmenlik İlkokulu öğrencileri ilebirarada olmanın ve çocuklara güzel bir etkinlik düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Karaokçu, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği’ne katkılarından dolayı teşekkür etti.

Değirmenlik İlkokulu Müdürü Kader Horoz’un da söz aldığı etkinlikte Horoz; Şubat tatili öncesi çocuklara bu denli güzel bir gün yaşattıkları için Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’na, Değirmenlik Belediyesi’ne ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği’ne teşekkür etti.