Demirel: ''İsias Hotel’in enkazından ses geldi, ekipler iki noktadan içeriye girmeye çalışıyor… Burası un ufak…''

KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, KKTC’den kafilenin de olduğu Adıyaman’daki İsias Hotel’in enkazından ses geldiğini ve ekiplerin iki noktadan enkaza girmeye çalıştığını kaydetti.

KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, KKTC’den kafilenin de olduğu Adıyaman’daki İsias Hotel’in enkazından ses geldiğini ve ekiplerin iki noktadan enkaza girmeye çalıştığını kaydetti.

Adıyaman’daki arama-kurtarma çalışmaları hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) kısa bir açıklama yapan Demirel “Çocuklarımızdan henüz çıkarılan olmadı. …” dedi.

Demirel, blokları kaldırmak için büyük bir vince ihtiyaç olduğunu ancak vincin henüz gelmediğini kaydederek, “Burası un ufak…Bir yerden ses geldi. Ekiplerimiz iki noktadan içeriye girmeye çalışıyor ama gördüğüm kadarıyla erişim çok zor. Beklemek de çok zor… Aileler isyanda” şeklinde konuştu.

Zaman zaman enkaz alanından ayrılarak hastanelere de gittiğini belirten Fatma Demirel, “Burada olduğum sürede 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılanların teşhisi konusunda bizlere öğretmenlerimiz yardımcı oluyor. Bizim ekibe henüz ulaşılamadı. İnşallah hayırlı haberler alacağız” şeklinde konuştu.

Demirel, sabahki açıklamasında İsias Hotel’in enkazından 10 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını söylemişti.

Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 36 saat geçti. Çeşitli spor müsabakaları için Türkiye’ye giden ve depremin etkilediği illerde bulunan öğrencilerden bazıları dün akşam ve bu sabah saatlerinde düzenlenen uçak seferberleriyle ülkeye döndü.