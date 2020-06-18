Denktaş: “Babam gitti, Talat geldi ben yine başkanlık sistemi dedim”

BABAM GİTTİ, TALAT GELDİ BEN YİNE BAŞKANLIK SİSTEMİ DEDİM”

“Yeni bir başkanlık sistemine geçiş modalitesi, bu ülkede aklımız başındayken sindire sindire tartışma dönemi geçirerek bu sistemi değişmemiz gerekir” ifadelerine yer veren Denktaş, “Her zaman başkanlık sistemini desteklediğini, Türkiye’deki gibi veya Güney’deki gibi bir başkanlık sistemini buraya kopya etmek değil demek istediğim. Güney’deki sistem 1974 öncesi bizim de kullandığımız yapı olsa da şuan 74 ile bugün arasında bambaşka bir siyasal yapı oluştu. Dolayısıyla mevcut siyasal oluşumları da kültürü de dikkate alan uyarlamaları da yapmak suretiyle bize uyarlanmalı…” dedi.

Başkanlık sistemine geçilmesi konusunda çizgisinden vazgeçmediğine vurgu yapan Denktaş, “Ben Denktaş döneminde başkanlık sistemi derken, ‘babasını başkan yapmak istediği için böyle konuşuyor’ eleştirisi yapıldı bana. Ama babam gitti, Talat geldi ben yine başkanlık sistemi dedim. CTP de o dönem başkanlık sistemine yaklaşmıştı. Arkasından Eroğlu ve Akıncı geldiğinde de ben başkanlık sistemi demiştim. Çizgimden hiç vazgeçmedim” diye konuştu.