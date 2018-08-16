Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Casino İşletmecileri Birliği heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede, Bakanlık Müsteşarı Özdemir Kalkanlı’da hazır bulundu.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Casino İşletmecileri Birliği heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede, Bakanlık Müsteşarı Özdemir Kalkanlı’da hazır bulundu.

ARKIN:

Bugün bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Birlik Başkanı Ahmet Arkın, sektörle ilgili bilgiler verirken, hükümetin döviz krizi karşısında aldığı tedbirler içerisinde; “Casino ve bet ofislerde 6 aylık süre için ilave vergi alması” konusundaki kararını değerlendirdi.

Ödemeleri döviz üzerinden yaptıklarına dikkati çeken Arkın, dövizin yükselişinden herkesimin olduğu kadar, casino işletmelerinin de etkilendiğini sözlerine ekledi.

DENKTAŞ:

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise hükümetin yalnızca casinolarda değil, her sektörde ekonomik tedbirler aldığına dikkati çekerken, en başta da kendilerinden (Cumhurbaşkanı, Bakanlar ve Milletvekilleri) başladığını söyledi.

“Zor bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla bir takım geçici tedbirler almak zorundaydık” diyen Maliye Bakanı Denktaş bu dönemde özverili olmak gerektiğini belirtti.