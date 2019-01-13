Denktaş Ercan Havalimanı’nda unutulmadı

KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ölümünün yedinci yıldönümü nedeniyle T&T Ercan Havalimanı’nda açılan anı defteri, fotoğrafları ve özlü sözleri ile anılıyor.

KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ölümünün yedinci yıldönümü nedeniyle T&T Ercan Havalimanı’nda açılan anı defteri, fotoğrafları ve özlü sözleri ile anılıyor.

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği’nin Denktaş Vakfı işbirliği ile açtığı anı defterine yolcular, hayatını yıllardır Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesine atamış Rauf Raif Denktaş için duygu ve düşüncelerini yazıyor.

Ercan Havalimanı’nda yolcu gidiş salonunda son güvenlik noktası sonrası açılan anı defterinin yanı sıra Denktaş’ın unutulmaz özlü sözleri, fotoğrafları ve İngilizce ve Türkçe olarak özgeçmişi de yer alıyor. Anı defterinin 20 Ocak 2019 tarihine kadar açık kalacağı belirtildi.

Denktaş’ı saygı ve özlemle anıyoruz

T&T Havalimanı İşletmeciliği Müdürü M. Serhat Özçelik, merhum Rauf Raif Denktaş’ın aramızdan ayrılışınızın 7. yılında kendisini bir kez daha saygı, özlem ve rahmetle andıklarını belirtti.

Kıbrıs halkının özgürce yaşaması için büyük mücadele veren merhum Rauf Denktaş’ı yedinci sene i devriyesinde Ercan Havalimanı’nda da saygıyla anılacağını ifade etti.

Özçelik, ömrü boyunca Kıbrıs Türkleri’nin bağımsızlığı için mücadele etmiş olan ve KKTC’nin kuruluş mücadelesini başlatan büyük devlet adamı KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın unutulmaz bir lider olduğunu belirtti.

Denktaş’ın Kıbrıslı Türklerinin var oluş mücadelesine yön veren, tarihte iz bırakmış önemli bir lider olduğunu kaydeden Özçelik, “Rauf Denktaş, Kıbrıs sevdalısı, Türklük şuuru çok yüksek, egemenlik, bağımsızlık tutkunu siyasi dehası hayli parlak, Kıbrıs Türk halkını toplum noktasından alıp, devlet sahibi bir halk noktasına taşıyan, Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türkleri için önemini çok iyi bilen, Anavatan Türkiye’ye yürekten bağlı bir lider idi” dedi.

Özçelik, Rauf Denktaş’ın Rum tarafının ‘Enosis’ hedefine karşı Kıbrıs Türk halkının bu adada azınlık olmaması ve özgürce yaşayabilmesi için verdiği mücadele ve yaptığı fedakârlıkların Kıbrıs Türk halkı tarafından hiçbir zaman unutulmayacağını dile getirdi.

Özçelik şöyle devam etti: “Denktaş, Kıbrıs Türkü’nün uluslararası hukuk çerçevesinde özgürlük, eşitlik ve güvenlik içinde başı dik olarak yaşayabileceği koşulların yaratılması için büyük çabalar sarf etmiştir onu rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun.”