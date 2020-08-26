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Denktaş Gazimağusa Büyük Sanayiyi Gezdi

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Denktaş: “hükümet, seçim kaygısı ile hareket ettiği müddetçe, ekonomik sıkıntılar sürecek” “Hükümet öğrenci sayısının artmasına sevinirken uçak sayısını azaltma çelikisi içinde”
Denktaş Gazimağusa Büyük Sanayiyi Gezdi

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Hükümetin pandemi sürecinde bir çok kesiminin sesini dinler gibi yapıp aslında duymadığını belirterek seçim kaygısı ile hareket edildiği müddetçe ekonomik sıkıntıların daha da büyüyeceğini söyledi.

Denktaş, seçim çalışmaları kapsamında Gazimağusa’ya gelerek ziyaretlerine başladı.

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Bu kapsamda iki gece bu ilçede konaklayacak olan Denktaş,ilk olarak Büyük Sanayide bulunanişletmeleri gezdi, dükkan sahiplerine adaylığı ile ilgili bilgiler verdi ve sıkıntılarını dinledi.

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Yaşanan pandemi süreci sonrası hükümetin kararsızlığı ve ekonomik alanda önceden uyarmalarına rağmen almadığı tedbirler nedeni ile esnafın, işletmelerin büyük zorluklar yaşadığını kaydetti.

Denktaş, gittiği bir çok bölgede esnafın bir çoğunun iş yapamayarak siftah edemeyen durumda günü kapattığının görüldüğünü söyledi.

Hükümetin uçak sayısı ve yolcu sayısının azaltılması kararlarına karşın öğrenci sayısının fazla oluşundan mutluluk belirttiği ifadelerini gördüğünü belirten Denktaş, bu öğrencilerin ülkeye nasıl geleceği ile ilgili sorunun ise yanıt beklediğini dile getirdi.

Bölgede emirnamenin hala yürürlükte olmasının inşaat sektörünü de büyük ölçüde sıfırladığına işaret eden Denktaş, herkesin yaşanan durumdan şikayetçi olduğunu söyledi.

Denktaş şöyle devam etti: “Konuşuyor insanlar, anlatıyorlar dertlerini…Sivil Toplum Örgütleri de gidip dertlerini anlatıyor. Ancak duyan yok. Ve ne yazık ki bu söylenenler duyulmadığı müddetçe, sadece seçime endeksli hareket edildiği müddetçe maalesef ekonomik kötüleşme devam edecek” dedi.

Etrafta kapalı olan atölyelerin yanında boşalan mağazaların bulunduğunun görüldüğünü belirten Denktaş, hükümetin çok ivedi ekonomik tedbirlere yönelmesi gerektiğini kaydetti.

Denktaş şöyle devam etti:

“Seçim kaygısından kurtulmaları lazım. Gerekirse seçimleri yine ertelesinler ama bu sorunlara ciddi olarak eğilip bir çare üretmek gerekiyor. İnsanımız ile konuştuğumuzda seçim ile ilgilendiği yok. Geçim dertleri var. Sağlık konusunda da kaygıları var. Bellik ki sağlık konusunda alınan ve sürekli değiştirilen kararlar da vatandaşımıza güven vermiyor. Bütün bunlara çare bulmamız gerekiyor. Aksi halde işimiz zor”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Serdar Denktaş, seçim çalışmaları kapsamında yarın da Gazimağusa’da temaslarını sürdürecek.

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