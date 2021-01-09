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Denktaş: "Güney İle Eş Zamanlı Kapanmalıyız"

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Bir TV programında Güney ve Kuzey Kıbrıs'ın CORONA VİRÜS ile ortak mücadele başlatmasını önermiştim.
Denktaş: "Güney İle Eş Zamanlı Kapanmalıyız"

 

Ortaklaşa hateketi beceremediğimize göre BİRLİKTE hareket etmeyi başarmalıyız.Güney ile EŞZAMNLI kapanmalı ve bu süre içinde vatandaş ilup olmamasına bakılmaksızın her haneye maddi ktkı sağlamalıyız.

Devlet alacakları, harçlar,kiralar,mevduat ve kredi faizleri bu süre içinde dondurulmalıdır.

Adanın tümünde virüs sıfırlandıktan sonra karşılıklı geçişler adada yaşayan herkese açılmalı yeni normale adanın her iki tarafında geçilmelidir.

Seyahat acenteleri teşviklendirilerek " virus free KIbrıs" 60 yaş üstü turistlere 21 gün karantina şartı ile bir yıl süreli pazarlamaya gidilmelidir.

Planlı bit şekilde yine karantina zorunlu üniversite öğrencilerine yüzyüze eğitim imkanı pazarlanmalıdır..

Ancak bu şekilde yeni normale geçiş sağlanabilecektir..Bu konuda adanın tümünde sıfırlnma başarılamazsa tüm Kıbrıs için çok zor günler kaçınılmaz olacaktır.

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