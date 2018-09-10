Denktaş: "Hükümet ile üreticiler arasında protokol yarın imzalanacak"

İşte o açıklama;

"En önemlisi bu krizden ortaya çıkan bir fayda olarak da düşünebiliriz; hayvan ürericisi ile kasap arasındaki ilişkinin, tüketici arasındaki ilişkinin bundan böyle devlet tarafından daha farklı düzenleneceği bir ortama giriyoruz.

Hem daha sağlıklı hem daha ucuz etin tüketiciye ulaşması için LTB'nin de içinde olacağı bir ortamda hayata geçireceğiz.

Tüm mutabık kalınan noktalar protokolle imza altına alınacak ve her iki taraf da uyum gösterecek. Önümüzdeki dört ayda müzakere ederek, gelecek yılın nasıl şekilleneceğini birlikte tartışacağız. Protokol yarın imzalanacak".