  • BIST 1.110
  • Altın 457,400
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6176
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAPilli:1977 test 10 pozitif vaka

Denktaş: “Madem birleşik Kıbrıs olamıyor, birlikte yaşayan Kıbrıs için çalışacağım”

» »
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, geçmiş süreçlerden bugüne Birleşik Kıbrıs’ın olamayacağının görüldüğünü belirterek, bu durumda birlikte yaşayan bir Kıbrıs için çalışacağını söyledi.
Denktaş: “Madem birleşik Kıbrıs olamıyor, birlikte yaşayan Kıbrıs için çalışacağım”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, geçmiş süreçlerden bugüne Birleşik Kıbrıs’ın olamayacağının görüldüğünü belirterek, bu durumda birlikte yaşayan bir Kıbrıs için çalışacağını söyledi.

Denktaş, Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret ederek Başkan Erden Esenyel ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

Denktaş’ın seçim ofisinden verilen bilgiye göre, ziyarette bir konuşma yapan Denktaş, Sönmezliler Ocağı üyeleri ile çok sık bir araya gelemese de gönüllerinin her zaman bir olduğunu belirtti.

Denktaş: “Bugünlere gelmemizde sizin kuşağın vermiş olduğumu mücadele önemlidir” diyerek, bugünkü noktada tüm çabalara rağmen iki toplumlu, iki kesimli bir federasyon ve birleşik bir Kıbrıs’ın olmayacağının görüldüğünü söyledi.

Denktaş, bunun yerine “Birlikte yaşayabilen bir Kıbrıs” üzerinde durulması gerektiğini ifade ederek, bugünkü mevcut durumun dünya hukuk sistemine göre uyarlamak için uğraş vermek gerektiğini belirtti.

Denktaş: “Uluslararası hukuku kullanmak suretiyle, insan haklarından kaynaklı davaların arttırılması, spor ambargosu ve ticaret ile ilgili konuların gündeme gelmesi gerekiyor.” dedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ardından 5 yıllık sürede vaat veren ve çözüm öneren adayların 5 yıl sonra bunları yerine getiremediğinin görüldüğüne işaret eden Denktaş, “KKTC’yi tanıtalım” arzusunun herkesin bir isteği olduğunu ancak 5 yıllık bir sürede bunu başarabilmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Ülkede verilen bir varoluş ve demokrasi mücadelesi olduğunu dile getiren Denktaş: “Bizim yapmamız gereken bunun peşinden koşmak” dedi.

Denktaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bazen öyle şeyler söyleniyor ki; üzülüyoruz. ‘Bir kişiye oy vermezsen Türkiye ile ilişkiler bozulur’ söylemleri çıkıyor. Bunlar yanlış yaklaşımlardır. Herkesin bir partisi elbette vardır. Ama tercih, Cumhurbaşkanlığı seçimi, bireyin kabiliyeti, karakteri, düşüncelerine yönelik olmalıdır”

ESENYEL

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel de konuşmasında Denktaş’ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, adaylığından dolayı mutlu olduklarını söyledi ve “Sen bizim kardeşimizsin. Umarız seçimi en iyi yerde bitirirsin” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTÖS: “Önceliğimiz çocukların okullarına güvenli bir şekilde dönmesini sağlamak”22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:59
  • AB Ile ABD Gümrük Vergisi Indiriminde Anlaşti22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:08
  • Denktaş: “Madem birleşik Kıbrıs olamıyor, birlikte yaşayan Kıbrıs için çalışacağım”22 Ağustos 2020 Cumartesi 10:28
  • Orman Dairesine ait Atölye'de Hırsızlık yaptılar22 Ağustos 2020 Cumartesi 10:28
  • Takla attı, olay yerinden kaçtı22 Ağustos 2020 Cumartesi 10:26
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Tasarrufu22 Ağustos 2020 Cumartesi 10:20
  • Kaza yaptı  5 yaralıyı olay yerinde bırakıp  kaçtı!22 Ağustos 2020 Cumartesi 10:12
  • Erkut Yılmabaşar yazdı... Anketler ve hepsi aynı yaklaşımı!22 Ağustos 2020 Cumartesi 10:10
  • Cumhurbaşkanı Akıncı: 320 milyar metreküplük rezerv Türkiye’ye hayırlı olsun22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:45
  • Akıncı: 320 milyar metreküplük rezerv Türkiye’ye hayırlı olsun22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti