Denktaş: Müdahale ve tepkiler sertleşiyor

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, seçimde kazanma şansının

yükselmesiyle çok daha sert müdahalelere ve tepkiler gelmeye başladığını ifade

ederek, halka sandığa giderek iradesine sahip çıkmaya çağırdı.

Denktaş vatandaşa seslenerek: “Siz kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi

yaratmak ve Türkiyeden yardım almak ile geleceğinize besleme olarak geçirme

arasındaki farkı iyi bilirsiniz. Hangisini kabul edersiniz?” diye sordu.

Kanal T’de Günaydın Kıbrıs programına katılan Denktaş, seçimlere yönelik çok net

açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin değil burada bulunan bürokratların, aleyhine telkin ve tehditte

bulunduğunu söyleyen Denktaş, “İrademizi rahat bırakın. Sizin koltuğunuzu

koruyalım diye de biz irade değiştiremeyiz. Lütfen bu yanlıştan siz de kurtulun bizi de

yanlışa sürüklemeyin” ifadelerini kullandı.

Seçim çalışmalarına biraz geç başladım diye daha yorulmadım. Birçok vatandaş gibi

ben de baktım hangisine oy vereyim diye ancak bir türlü gönlüm rahat etmedi.

Kararsız kalan birçok vatandaş gibi ben de kararsızdım. Şimdi diyorum ki onlara:

orada devlet yönetimini bilen, Kıbrıs sorununa vakıf, 30 yıllık siyasi hayatında

partizanca bir yaklaşımda bulunmamış, doğruları ve yanlışlarıyla almış olduğum

görevi en iyi şekilde yürütmeye çalışmışım. Kapıların açılışı gibi, özel radyo-

televizyon yayınlarının başlaması gibi birçok yenilikte imzam var. Şimdiki gençler

bunun ne olduğunu anlayamaz çünkü düşünemezler, tahayyül edemezler. Tek sesli bir

hayatın çoğulcu demokrasiye geçişini sağlayabilmiş, denk bütçeyi yakalamış, kendi

geliri ile kendi ayakları üzerinde duran maliyeyi yürütmüş bir alternatif daha vardır.

İyi düşünün, önyargılardan kurtulun, birilerinin yaymaya çalıştığı gibi Serdar'a

vereceğiniz oy boşa gitmez. Çünkü Serdar, 2. tura kalacak olan, o sınırı zorlayan iki

üç adaydan bir tanesidir. Bütün bunları gösterebilmek, bu alternatifi sunabilmek

benim görevimdi ve artık o görevi yerine getirdik. Şimdi görev artık vatandaştadır.

“SAĞLIK DURUMUMDA SIKINTI YOK”

Sağlık durumumda sıkıntı yok. Vitamin ve kan inceltici kullanıyorum. Benim

yaşımdakilerin kullanması gereken ilaçlardır. Motor tutkum, dalış da devam eder

ancak son 2 haftadır gidemiyorum. Siyasi hayatımın dışında yaptıklarım bana insan

olduğumu hatırlatır. İnsan için hizmet yapan bir yerdesiniz, kendinizin de insan

olduğunu hatırlarsanız o zaman daha doğru işleri yaparsınız. Siyaset sadece düğün

sünnet gezme değildir. Seçim yarışında aynı adrenalin yoktur öyle olsa kilo verirdim,

bak kilo aldım, 30 yıldır siyaset içinde olduktan sonra insan alışıyor.

“ERSİN BEY KIBRIS SORUNUNA HAKİM OLANLARDAN DEĞİLDİR”

Ersin Bey Kıbrıs sorununa hakim olanlardan değildir. Kıbrıs sorunu ile ilgili beyanat

vermek başka bir şeydir, masada olanları bilmek konuşmak başka bir şeydir. Örtülü

ödenek cumhurbaşkanları için gereklidir, saçma sapan popülist yaklaşımlarla üstüne

gitmeyelim. Bir liderin altında bürokrat olarak görüşmeleri götürmek ile o işe liderlik

yapmak arasında bir fark vardır. Ben doğuşundan beri Kıbrıs sorununa liderlik yapan

birini izlemekteyim, gözlemekteyim, yakınında sorgulayabilmekteyim. İşin ayrıntısını

sorduğumda güvendiği için cevap alabilen birisiyim. Devlet yönetiminin ne olduğunu

bu 30 yılda en ince ayrıntısına kadar bilenlerdenim, bunu benim söylememe gerek

yok, halk zaten biliyor. Kıbrıs sorununa hakimiyet evet önemlidir. Diğer başkan

adayları da var ve Denktaş ismini kullanıyor. Evet ama burada orijinali var dolayısıyla

diyorum ki vatandaşa bakın... farkı siz kendiniz fark edeceksiniz. Benim anlatmama

gerek yok. Bir görüş var; yeni biri, bilgisi olmayan biri daha kolay yönetilir diye...

konu yönetilmek değildir. Konu yönetmektir, yönetebilmektir. Amaç karşınızda

oturan ile de birlikte çalıştıklarınızla da konuşarak anlaşabilmektir. Bu meziyetler de

bende vardır, diğerleriyle aramızdaki fark budur.

“TÜRKİYE'NİN BUGÜNKÜ SİYASİ İRADESİNİN MEMURLARI, BURADA

HER TÜRLÜ TELKİNİ VE TEHDİDİ YAPMAKTADIRLAR”

Tehdit Türkiye değildir. Türkiye bir devlettir, Türkiye bir halktır. Türkiye'nin

bugünkü siyasi iradesinin memurları, burada her türlü telkini ve tehdidi

yapmaktadırlar. Diyelimki bu tehdit Erdoğan'dan geldi. Bu yanlıştır, burası güdülecek

bir sürü değildir. Varoluş mücadelesi vermiş, ardından demokrasi mücadelesi vermiş

bir halk tarafından irade ortaya konur ve seçilir. Bu anlamda Türkiye elbette tercih

yapabilir. Ben falanca ile çalışmayı tercih ederim diyebilir. Ama o kadar, onun da

ötesinde fiilen sahaya inip çalışmak, aramızda dolaşarak telkinle olmayan yerde

tehditle oy yönü belirlemeye çalışmak doğru bir yaklaşım değildir. Bu yanlışı

söyleyemediğimiz gün bittik zaten ve bakıyorum diğer adaylara söylemekten inanın,

inanılmaz çekiniyorlar... Akıncı da söylemiyor, etrafında dolaşıyor. Ben bunu

söylüyorum diye buradaki o ekip basın yoluyla, Türkiye'deki bazı gazetelere bana

karşı karalama kampanyası yaptırıyorlar. Ankara ile birlikte yürümemiz gereken,

Türkiyenin kamuoyunun da desteği ile yürüttüğümüz bir Kıbrıs mücadelesi vardır.

Bu doğru demek değildir ki benim buradaki irademe bu şekilde müdahale etmeyi de

kabul edeceğiz... Ben veririm parayı istediğimi yapacaksanız olmaz.

“BİRİ İÇİN BUNU SEÇMEYİN BUNU SEÇİN GİBİ BİR DURUM VAR”

Bugün bana yapılan müdahaleden rahatsız olan sadece bensem, müdahale sadece bir

kişiye yapılıyor. Birilerine karşı değil daha fazla birine karşı, biri için bunu seçmeyin

bunu seçin gibi bir durum var. 1958’den beri bir sürü müdahale oldu, tercih edilen

işaret edildi, böylesi bir müdahale hiç ama hiç yaşanmadı. 30 yıldır siyasetin

içerisindeyim, şehit resimlerin önüne götürülen bir Denktaş oldu. Denktaş bu

memlekette götürülüp şehit resimlerinin bulunduğu odaya kilitlenerek, bu şehitleri

unutma denen kişidir.

“SANDIĞA GİDİN İRADENİZE SAHİP ÇIKIN”

Bugün bir sürü gencimiz var ‘hiçbir şey değişmez nasıl olsa Türkiye’nin söylediği

olur hep’ deyip oy kullanmaya gitmeyecek. Milliyetçi çocuklar bunlar. Bu mu

istediğimiz? Gelecekte hiç seçiminizin olmaması, demokrasi olayının ortadan

kalkması, bir vali ile idare edilmek, bu mu istediğimiz? Benim bu değil! Kuzey Kıbrıs

Türk Cumhuriyeti’ne çağrı yapıyorum: Bu nedenle seçime gitmek istemeyen genç

yaşlı herkesi eğer gidip iradenizi kullanmazsanız, sessiz kalmayı tercih ederseniz,

seçime gitmem nasıl olsa bir şey değişmez diyenlerdenseniz, bu düşüncenizi

değiştirin, gidin seçime 11 adayın içinde hangisini beğeniyorsanız verin oyunuzu. Bu

parti değildir bir liderlik seçimidir, önderlik seçimidir. Kavga etmeyelim evet ama

başımızı da eğmeyelim diyorsanız gidip oyunuzu kullanın. Seçime katılın bir kere

sözünüzü söyleyin ki sonrasında da söyleyecek sözünüz olsun. Aksi takdirde

beğenmediğiniz için oy kullanmaya gitmediğiniz sistem, daha da bozularak devam

edecek. Seçime katılın, oyunuzu kullanın referandumda evet deyindir. Bu müdahil

olmaya çalışanlara cevabım; gidin vatanınıza burayı bırakın, kendi vatanımızı bırakın,

biz burada kendi irademizin sonucunu ortaya çıkaralım.

“BİR ATANMIŞ BENİ İDARE EDEMEZ”

Ben bir seçilmişim, nüfusumuz az olabilir. Elbette atanmış olanların tavırlarına tepki

koymam gayet doğaldır. Çünkü bir atanmış beni idare edemez, atanmış bilgiyi getirir,

orada bırakır, görevi orada biter. Seçilmişlerin muhatabı diğer seçilmiştir. Bizim

memlekette bir alışkanlık haline geldi; biri gelir kim olduğunu da bilmezsin ben

filancı devleti temsil ederim der buyurun efendim denir. Ben onlardan değilim. Sayın

Erdoğanla bir sorunumuz varsa karşılıklı konuşuruz. Sayın Erdoğanın o kadar derdi

var. Sayın Erdoğan burası ile ilgili önemli bir şey söylemiştir. Kraldan fazla kralcılar

tut dediğini öldürmeye çalışırlar. Önemi ondan ziyade buradaki bürokratlar içindir,

çünkü başarılı olamazlarsa koltuk gidecek. Onların koltuğunu koruyalım diye de biz

irade değiştiremeyiz. Lütfen bu yanlıştan onlar da kurtulsun bizi de yanlışa

sürüklemesinler.

Kazanma şansım daha da yükseldikçe çok daha sert müdahaleler, tepkiler gelmeye

başladı. Durun bakalım demeye başladım. Dünyadaki her fertle de karşılıklı oturup

konuşabileceklerden biriyim. Bu anlamda özel bir yeteneğim var. 50 yıl tartışılmış

noktadan, yeni bir raya geçmek gerekir. Bu ray Güney'in bir kez ortaya attığı

desenterilize federasyondur. Hedefe koyarak, ucu açık değil ama ufku açık başlamak

gerekir. O mutabakatı sağladığınız andan itibaren Türkiye üzerinden bunun lobisini

yapmak, bunun diplomasisini geliştirmek elbette mümkündür. Arkadaşlar siz kendi

ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratmak ve Türkiye'den yardım almak ile

geleceğinize besleme olarak geçirme arasındaki farkı iyi bilirsiniz. Hangisini kabul

edersiniz?

“ALT YÖNETİM ALGISI VAR”

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yurt dışında fazla temas edememesinin ana nedeni, Rum

tarafının insan hakları mahkemelerinden aldıkları kararlardır. Rum tarafı, alt yönetimi

algısını güçlendirmiştir. Bizim kendi içimizde yanlışlarımızdan ve Türkiye'nin

buradaki ilişkilerinden dolayı bu algı daha da yükselmiştir. Güney, ‘muhatabımız

Türkiye;dir’ algısını kabul ettirmek üzeredir. Güney ile birlikte bütün dünyanın da,

muhatabının bizler olduğunu anlaması lazımdır. Muhatap olarak bizi kabul etmediği

müddetçe, kim ne isterse söylesin, kimle formül bulursa bulsun, bu ülkede sonuçta

yeni bir çatışma dönemi başlar. Barış içinde yaşamak istiyoruz, yeni savaşlar yeni

çatışmalar istemiyoruz. Bizleri atlayıp uzlaşsalar dahi buradaki halk bir müddet belki

alkışlar sonrası yine savaşır.