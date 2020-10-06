Denktaş, Sanatçı Ve Sporculara Seslendi

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, yeni zamanlarda sporcu ve sanatçıların kabiliyetlerinin devlet tarafından destekleneceğini söyledi.

Denktaş, sosyal medya hesabından yayınladığı videolu mesaj ile ülkedeki sporcu ve sanatçılara seslendi.

Denktaş mesajında yıllardan beridir insan haklarının gasp edildiği bir ortamda sporcu ve sanatçıların hünerlerini gösterdiklerine değinerek kabiliyetlerini ortaya koyduklarını ifade etti.

Sanatçı ve sporcuların eski zamanlarda hiçbir destek görmeden dünyaya ulaşmak için elinden gelen her şeyi bireysel olarak yaptığını ifade eden Denktaş, artık Devleti arkalarında hissetmenin zamanı geldiğini belirtti.

Denktaş mesajında şunları kaydetti:

“Artık kabiliyetlerinizi devletin desteği ile daha ileriye götürmenin zamanı geldi. Eski bir sanatçı ve eski bir sporcu olarak nasıl bir ortamda uğraş verdiğinizi ve bütün kabiliyetinizi ortaya koyarak dünya ile bütünleşmek için uğraş verdiğinizi bilenlerdenim. Sizlere sözüm olsun. Yeni zamanlarda bütün kabiliyetiniz devlet tarafından destek görecek. Yeni zamanlarda çok daha güzel günler hepimizin olacak. Bunun sözünü veriyorum. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum"