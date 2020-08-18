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Denktaş Ticaret Odası’nı Ziyaret Etti

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Denktaş Ticaret Odası’nı Ziyaret Etti
Denktaş Ticaret Odası’nı Ziyaret Etti

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret ederek, Başkan Turgay Deniz ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Denktaş’ın ofisinden verilen bilgiye göre, ziyarette konuşan Denktaş, adaylık süreci hakkında bilgi verdi ve aday olma nedenlerini anlattı.

Denktaş, pandeminin getireceği ekonomik etkiler konusunda çok önceden uyarılar yaptıklarını anımsatarak, hükümete bu anlamda katkıda bulunmaya çalıştıklarını ancak bu süreçte hükümet tarafından çok dinlenmediklerini savundu.

Sonraki süreçlerde alınan kararlara bakıldığında, bir saat içerisinde, alınan bir kararın değiştiğini gördüklerini ifade eden Denktaş, “Zaten belirsizlik ortamı içerisindeydik, şimdi de kararsızlık ortamı eklendi” dedi.

Denktaş, siyasetteki 30 yıllık tecrübesine güvenerek bu yola çıktığını belirterek, adaylık kararının ardından çok olumlu tepkiler aldığını ve “sandığa gitmeyi düşünmeyenlerin de kendi adaylığından sonra destek vermek için sandığa gideceklerini kendisine söylediklerini” belirtti.

Denktaş, Cumhurbaşkanlığı, hükümet, Meclis ve sivil toplum örgütlerinin diyalog açısından en kötü dönemini yaşadığını söyleyerek, toplumun her kesiminden gelen sesin dinlenmemesinin alışkanlık haline dönüştüğünü ifade etti.

Göreve gelmesi durumunda bu dağınıklığı ortadan kaldırarak özellikle ülkenin dinamik sektörlerini toparlayabileceğine inandığını dile getiren Serdar Denktaş, herkesi kucaklayarak, sorunları her zaman diyalog yoluyla çözmeye çalışmaya, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

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