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Denktaş, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Kıbrıs Yeşilay Derneği heyeti ile biraraya geldi

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Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun ile Kıbrıs Yeşilay Derneği Başkanı Ayşe Gökyiğit ve her iki sivil toplum örgütünün yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Denktaş, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Kıbrıs Yeşilay Derneği heyeti ile biraraya geldi

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun ile Kıbrıs Yeşilay Derneği Başkanı Ayşe Gökyiğit ve her iki sivil toplum örgütünün yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin Kıbrıs Yeşilay Derneği ile birlikte yürüttü projeler ile ilgili Bakan Denktaş’a bilgi verildi. Bağımlılıkla mücadelede çalışmaları anlatıldı.

DURSUN:

“Amacımız bağımlılığı yok etmek” diyen Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun, 2014 yılı itibarı ile dünyada çeşitli kuruluşlarla işbirliği yaparak 41 ülkede çalışmalarını sürdürdüklerini, KKTC’de de Lefkoşa ve Mağusa’da ayakta tedavi ve takip merkezi açmak istediklerini söyledi.

KKTC’de de danışmanlık hizmeti olarak kurulacak merkezin bağımlılık konusunda eğitim almış ekiple çalıştığına vurgu yapan Dursun, bu ekibin hem birey, hem de aileye yönelik psiko-sosyal ve rehabilitasyon hizmeti vereceğinin altını çizerken, devletten herhangi bir maddi bir destek talep etmediklerini ancak yer konusunda kendilerine yardımcı olunmasını istediklerini belirtti.

Çalışma hakkında Bakan Denktaş’a geniş bilgi veren heyet daha sonra projelerin ayrıntılarının yer aldığı dosyayı sundu.

 

 

 

 

 

 

 

DENKTAŞ:

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise ülkede bağımlılıkla mücadele noktasında yürütülen ve kat edilen mesafenin boyutu hakkında heyeti bilgilendirirken, devlet olarak, Güzelyurt’ta otel olarak inşa edilmiş bir binayı bu maksatla devraldıklarını, içinde bir takım düzenlemeler yaptıklarını ve kısa bir süre sonra bu binanın KKTC’de uzman bir ekibin, Türkiye’den yine uzman ekiplerle birlikte çalışarak hizmete geçireceğini kaydetti.

Uygulamada olan ‘Denetimli Serbestlik Yasa’sı hakkında da bilgi veren Denktaş, Güzelyurt’ta kısa bir süre sonra hayata geçirilecek olan bu merkezde devletin denetimli serbestlik yasası kapsamında gönderecekleri bu insanlara ücretsiz olarak hem ayakta, hem yataklı, hem de rehabilitasyon hizmeti sunulacağını söyledi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ancak Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile de işbirliğinin büyük oranda yarar sağlayabileceğini de sözlerine ekledi.

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