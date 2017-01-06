 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 76.645
  • Altın 137,017
  • Dolar 3,6167
  • Euro 3,8341
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİzmir'deki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme!

"Denktaş'ın önceliği toplum menfaati değil"

» »
"Denktaş'ın önceliği toplum menfaati değil"
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Güzelyurt Hastanesi'nin ilk etap ihale süreci ve devamındaki gelişmeleri değerlendirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cafer Gürcafer Başkanlığındaki Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği'nden bir heyeti kabul ederek görüştü. TDP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede, Parti Meclisi üyeleri mimar Safiye Özaltıner, mimar Erdoğan Bekiroğlu ile Mağusa İlçesi Başkan vekili mimar Ece Balcı da hazır bulundu. Görüşmede Güzelyurt Hastanesi ihale süreci ve sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Güzelyurt Hastanesi'nin ilk etap ihale süreci ve devamındaki gelişmeleri Müteahhitler Birliği ile istişare içerisinde çok yakından takip ettiklerini belirten Özyiğit, birçok konuda olduğu gibi ihale sürecinde de 'ben yaparım olur' mantığı ile hareket eden UBP-DP Hükümetinin kendi iş insanlarını yine ikinci plana attığını kaydetti.

İhale dosyasının katılımcı müteahhitlere geç verilmesinin ve ihale şartnamesine özellikle eklenen maddelerle ihaleye başvurabilecek kısıtlı sayıda firmaların işaret edilmesinin kabul edilebilir olmadığını kaydeden Özyiğit, "Müteahhitler Birliği tarafından yapılan şikayet dilekçesi haklı bulunarak ilgili maddelerin değiştirilmişken, ne oldu da ihalenin kapanmasına 24 saat kala bundan geri adım atıldı. Müteahhitler Birliği'ne haber verilmeden yeni bir zeyilname yayınlanarak tekrardan eski maddelerin uygulamaya konması ile ne amaçlanmıştı. Neden müteahhitlerin büyük çoğunluğunun ihalede devre dışı kalmaları istenmişti" ifadelerini kullandı.

Kamu menfaatini göz ardı edercesine pazarlık ortamından uzak, adilane olmayan bir yöntem ile yürütülmek istenen ihalenin Müteahhitler Birliği’nin yoğun itirazları sonucunda Sağlık Bakanlığı tarafından kısa sürede tekrarlanması koşulu ile iptal edildiğini anımsatan Özyiğit, tam bu olaylar yaşanırken bu kez de Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın 'altyapı ihaleleri bundan böyle Ankara'da açılacak’ yönünde son derece talihsiz bir açıklamada bulunduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı'nın Müteahhitler Birliği'nin haklı tepkisi sonrası adaletsiz ihaleyi iptal etmesi sonucunda istediğini elde edemeyen Denktaş'ın "İhaleyi Ankara'da açarım" tehdidi ile müteahhitler birliğini hizaya getirmeye çalıştığını kaydeden Özyiğit, bu tür yaklaşımların toplum menfaatine olmadığını kaydetti.

Denktaş'ın bu söyleminin en az adil olmayan ihale süreci kadar tehlikeli ve kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Özyiğit, "Sn. Denktaş ve Merkezi İhale komisyonunun birincil görevi kamu yararını gözeten ihale koşulları ile devletin hem tasarruf etmesini, hem de kaliteli hizmet almasını sağlamaktır" dedi.  

Devletin kendi öz kaynakları ile yarattığı bütçeden, sağlık gibi önemli bir konuya yapılacak olan yatırımı kendi iş insanlarını yok sayarak, yurtdışında ihale açılmasının yanlışlığına dikkat çeken Özyiğit, "Sn. Denktaş öncelikle nerenin bakanı olduğunu unutmamalı, bu topraklarda üretme gailesi olan kendi insanlarını da şekilde ekarte ederek kendi vatandaşlarının yaşam borusundan elini çekmelidir" ifadelerini kullandı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • BBC: "Bir saat içinde yılbaşını iki kez kutlayan Kıbrıs"06 Ocak 2017 Cuma 09:52
  • 14 bin Dolar ile KKTC'den kaçmaya çalıştı06 Ocak 2017 Cuma 09:29
  • Akıncı-Erdoğan görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü06 Ocak 2017 Cuma 08:58
  • KTÖS, hükümeti eleştirdi05 Ocak 2017 Perşembe 17:07
  • Cypfruvex’de yetkili sendika BASS05 Ocak 2017 Perşembe 17:06
  • Denktaş: Bana göre Şansal’ın sınır dışı kararı kalkmalı05 Ocak 2017 Perşembe 16:51
  • 60 yaşındaki kadın, kiracısını darp etti, altınını çaldı...05 Ocak 2017 Perşembe 16:27
  • Son başvuru tarihi 31 Ocak05 Ocak 2017 Perşembe 16:06
  • Sınır ihlali, polisi alarma geçirdi!05 Ocak 2017 Perşembe 15:50
  • Çavuşoğlu CTP heyeti ve müzakereci Nami ile görüştü05 Ocak 2017 Perşembe 15:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti