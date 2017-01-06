"Denktaş'ın önceliği toplum menfaati değil"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Güzelyurt Hastanesi'nin ilk etap ihale süreci ve devamındaki gelişmeleri değerlendirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cafer Gürcafer Başkanlığındaki Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği'nden bir heyeti kabul ederek görüştü. TDP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede, Parti Meclisi üyeleri mimar Safiye Özaltıner, mimar Erdoğan Bekiroğlu ile Mağusa İlçesi Başkan vekili mimar Ece Balcı da hazır bulundu. Görüşmede Güzelyurt Hastanesi ihale süreci ve sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Güzelyurt Hastanesi'nin ilk etap ihale süreci ve devamındaki gelişmeleri Müteahhitler Birliği ile istişare içerisinde çok yakından takip ettiklerini belirten Özyiğit, birçok konuda olduğu gibi ihale sürecinde de 'ben yaparım olur' mantığı ile hareket eden UBP-DP Hükümetinin kendi iş insanlarını yine ikinci plana attığını kaydetti.

İhale dosyasının katılımcı müteahhitlere geç verilmesinin ve ihale şartnamesine özellikle eklenen maddelerle ihaleye başvurabilecek kısıtlı sayıda firmaların işaret edilmesinin kabul edilebilir olmadığını kaydeden Özyiğit, "Müteahhitler Birliği tarafından yapılan şikayet dilekçesi haklı bulunarak ilgili maddelerin değiştirilmişken, ne oldu da ihalenin kapanmasına 24 saat kala bundan geri adım atıldı. Müteahhitler Birliği'ne haber verilmeden yeni bir zeyilname yayınlanarak tekrardan eski maddelerin uygulamaya konması ile ne amaçlanmıştı. Neden müteahhitlerin büyük çoğunluğunun ihalede devre dışı kalmaları istenmişti" ifadelerini kullandı.

Kamu menfaatini göz ardı edercesine pazarlık ortamından uzak, adilane olmayan bir yöntem ile yürütülmek istenen ihalenin Müteahhitler Birliği’nin yoğun itirazları sonucunda Sağlık Bakanlığı tarafından kısa sürede tekrarlanması koşulu ile iptal edildiğini anımsatan Özyiğit, tam bu olaylar yaşanırken bu kez de Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın 'altyapı ihaleleri bundan böyle Ankara'da açılacak’ yönünde son derece talihsiz bir açıklamada bulunduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı'nın Müteahhitler Birliği'nin haklı tepkisi sonrası adaletsiz ihaleyi iptal etmesi sonucunda istediğini elde edemeyen Denktaş'ın "İhaleyi Ankara'da açarım" tehdidi ile müteahhitler birliğini hizaya getirmeye çalıştığını kaydeden Özyiğit, bu tür yaklaşımların toplum menfaatine olmadığını kaydetti.

Denktaş'ın bu söyleminin en az adil olmayan ihale süreci kadar tehlikeli ve kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Özyiğit, "Sn. Denktaş ve Merkezi İhale komisyonunun birincil görevi kamu yararını gözeten ihale koşulları ile devletin hem tasarruf etmesini, hem de kaliteli hizmet almasını sağlamaktır" dedi.

Devletin kendi öz kaynakları ile yarattığı bütçeden, sağlık gibi önemli bir konuya yapılacak olan yatırımı kendi iş insanlarını yok sayarak, yurtdışında ihale açılmasının yanlışlığına dikkat çeken Özyiğit, "Sn. Denktaş öncelikle nerenin bakanı olduğunu unutmamalı, bu topraklarda üretme gailesi olan kendi insanlarını da şekilde ekarte ederek kendi vatandaşlarının yaşam borusundan elini çekmelidir" ifadelerini kullandı.