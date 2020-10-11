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Denktaş:Sandığa gidin, iradenize sahip çıkın

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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Gönyeli Belediyesi’nde Cumhurbaşkanlığı seçimi ve halk oylaması için oyunu kullandı.
Denktaş:Sandığa gidin, iradenize sahip çıkın

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Gönyeli Belediyesi’nde Cumhurbaşkanlığı seçimi ve halk oylaması için oyunu kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından basına çıklamada bulunan Denktaş, kampanya süreçleri sırasında dönem dönem havanın ‘bulutlandığını’ ancak bugün havanın güzel olduğunu; ‘bulutlanmadan’ geçeceğini ümit ettiğini söyledi.

Denktaş, “Sandığa gidin, iradenize sahip çıkın. Bugün yüksek bir katılım olmalı, olursa iradeye sahip çıkıldığını herkese göstermiş olacağız” dedi. 

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