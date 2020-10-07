Denktaş:Serdar bir yere aday olursa kazanır

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, seçim yarışına sonradan girdiği için

“Sağ oyları bölüyor” yorumlarına karşın : “Ben bu ülkenin sadece ağını birleştirmek

için değil bütününü ve bütün insanlarını birleştirmek için aday oldum” dedi.

Denktaş, Alsancak’ta vatandaşlar ile bir araya geldi ve seçim vizyonunu anlattı.

Burada bir konuşma yapan Denktaş, dün yaşanan gelişmeleri değerlendirerek

Kapalı Maraş’ın BM Güvenlik Konseyi kararları’na uygun olarak ve uluslararası

hukuk içerisinde açılması ile Maraş’ın sahilinin bir kısmını apar topar açılmasının

aynı anlam taşımadığına işaret ederek, sırf seçim öncesi takdir topladığını sanarak

böyle bir yalana sarılmanın uygun görüldüğünü belirtti.

Ülkedeki bir Bakanın “Bu toprakları vatan belleyen herkesin filanca kişiye oy

vermeli” söyleminde bulunduğunu anımsatarak “Oy vermeyecek olanlar bu toprakları

vatan bellemiyor mu?” diye sordu.

Böylesine bir ayrımı yapmaya kimsenin hakkı olmadığını kaydeden Denktaş, devletin

en üst makamlarında hata üstüne hatalar yapıldığına değinen Denktaş, bu hataların

halkı bir birine düşürdüğünü ve halkın geleceğini tehlikeye düşürdüğünü söyledi.

Buna son vermenin gününün 11 Ekim olduğunu ifade eden Denktaş: “İradenin bizim

olduğunu göstermek için sandığa gitmemiz gerekiyor” dedi.

“DEĞİŞMEZ VE YAPILAMAZ DENİLEN BİR ÇOK ŞEYİ BAŞARDIM”

Denktaş’ın 30 yıl önce siyaseti hiç düşünmediği bir dönemde kendisini siyasetin

içinde bulduğunu belirten değişmez, imkansız ve yapılamaz denilen bir çok şeyi

başardığını kaydetti.

Geçmiş dönemde yasaklı partiler varken bu yasağı kaldırarak çoğulcu demokrasinin

gelmesine katkı sağladığını, sadece Devlet Televizyonlarının olduğu ülkede özel

yayıncılığın başlamasını sağladığını, cep telefonlarının ülkeye getirilmesine katkı

koyduğunu anımsatan Denktaş, Maliye Bakanlığı döneminde zor ve kısıtlı imkanlara

rağmen ilk kez denk bütçe yaratıldığını söyledi.

Yine hükümetlerde görev yaptığı dönemlerde Emekli maaşlarından yapılan kesintiyi

aradan 7 yıl geçtikten sonra geri ödenmesinin sağladığını, göç yasası kapsamında

aradaki maaş farkından mağdur olanlara fazladan artış verdiklerini de kaydeden

Denktaş, öğretmenler arasında yapılan ayrımı da ortadan kaldırarak tümüne hazırlık

ödeneği verilmesini sağladığını ifade etti.

Denktaş, ayrıca “Hadi yapın da görelim” denilen Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki

geçiş kapılarının açılışını 3 yıl boyunca sürdürdüğü diplomasi çalışmasıyla

başardığını vurguladı.

Denktaş: “ Bütün bunları yaparken neye güvendim? Yeniliğe açık olmama,

doğduğumdan beri takip ettiği, izleyip, gözleyerek sorguladığım Denktaş’ın bana

öğrettiklerine, siyasi hayatı boyunca yaptığım yanlışları tecrübeye

dönüşmeme…Bütün bunlar yine Cumhurbaşkanlığı makamında yine halkımızın

hizmetinde olacaktır.” dedi.

“SERDAR BİR YERE ADAY OLURSA KAZANIR”

Birilerinin son zamanlarda “Serdar filanca adayı kazandırsın diye aday oldu”

söyleminde bulunduğuna işaret eden Denktaş: “Serdar bir yere aday olursa kazanmak

için aday olur. Serdar 30 yıllık siyasi geçmişinde aday olduğu hiçbir seçimde bireysel

olarak kaybetmedi. Yine kaybetmeyeceğim. Yine kazanacağız, beraber kazanacağız”

dedi.

“ÜLKENİN BÜTÜNÜNE SAHİP ÇIKMAK İÇİN…”

Sonradan aday olduğu için “Sağ oyları bölüyor” gibi söylemlerde bulunanlar

olduğuna değinen Denktaş, kendisinin bu ülkenin sadece sağ kesimine sahip çıkmak

için değil bütününe ve bütün insanına sahip çıkmak için aday olduğunu vurguladı.

Bütün siyasi yaşamı boyunca kimseye ayrım yapmadığını dile getiren Denktaş, haklı

ise herkese hakkını vermeye çalıştığını kaydetti.

“TAKLİDİNE GEREK YOK ORJİNALİ BURADA…”

Kendisinin seçim yarışına “Serdar” ismiyle çıktığını, bundaki düşüncesinin de bu

yarışta kendisine saldıranların soyadına saldırmasını engellemek olduğunu, çünkü

Denktaş’ın sadece Kıbrıs Türkü için değil Türlük dünyası için bir sembol olduğuna

değinen Denktaş, seçimdeki rakiplerinin Denktaş’ı her gün taklit ederek seçim

propagandasında kullanmaya çalıştığını gözlemlediğine vurgu yaptı.

Denktaş: “Taklidine ve kopyasına ne gerek var. Orjinali burada” dedi.