  • BIST 1.113
  • Altın 464,410
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,7118
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAPilli:1977 test 10 pozitif vaka

Denktaş’tan, Lefke Ve Yedidalga’ya Ziyaretler

» »
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş,Lefke ve Yedidalga bölgesine ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlar ile bir araya geldi, adaylık gerekçelerini anlattı ve vatandaşların seçime yönelik düşüncelerini dinledi.
Denktaş’tan, Lefke Ve Yedidalga’ya Ziyaretler

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş,Lefke ve Yedidalga bölgesine ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlar ile bir araya geldi, adaylık gerekçelerini anlattı ve vatandaşların seçime yönelik düşüncelerini dinledi.

_13a5935.jpg

Bölgeye yaptığı ziyaretle ilgili konuşan Denktaş, Lefke’nin mahkeme binası sorununun hala çözülememiş olmasının üzüntü verici olduğunu kaydederek bölge Lefke ve çevresinde yaşayan insanların bu anlamda büyük sıkıntı çektiğinin görüldüğünü söyledi.

Aplıç Sınır Kapısının açılmasının ardından uzun zaman geçmesine rağmen, bölgeye katkısının net olarak yansımadığına işaret eden Denktaş, yapılacak çalışmalarla kapının bölgeye kazancının artması gerektiğini belirtti.

Hükümetlerde görev aldığı süre içerisinde kapıların açılması ile ilgili hayati bir kararı uygulamaya geçirdiklerini anımsatan Denktaş, o günden bu yana bir çok kapı açıldığını, bu kapıların her birinin rasyonel olarak değerlendirilmesi ve bulunduğu bölgeye katkılar sunması gerektiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin parti seçimi olmadığını tekrarlayan Denktaş, herkesin bir partisinin olmasının son derece normal olduğunu ancak bu seçimin adayların ön plana çıktığı, adayın geçmişi, tecrübesi ve söylemleri ile değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Gittiği tüm bölgelerde adaylığı ile ilgili çok olumlu tepkiler aldığına değinen Denktaş, vatandaşın adaylar arasında alternatif bir tercih aradığını kendisinin adaylığı ile bu tercihi vatandaşa sunduğuna inandığını ifade etti.

Lefke bölgesinin kendisi için son derece özel bir bölge olduğunu ifade eden Denktaş, 1980’de askerlik görevi için iki yılını geçirdiği bu bölgede çok güzel dostlukları bulunduğunu anlattı.

_13a5832.jpg

Lefke Çarşısı’nda bir süre geçirdikten sonra, Gemikonağı ve Yedidalga’da da vatandaşlarla buluşan Serdar Denktaş, bölgede bulunmaktan son derece memnun olduğunu, bölgedeki vatandaşların kendisini yakından tanıdığını ve Cumurbaşkanlığı seçiminde kendisine desteklerini esirgemeyeceklerinden emin olduğunu söyledi.

Toplu görüşmelerde hijyen ve mesafe kurallarına çok dikkat edildiği seçim ziyaretlerinde, Lefke, Gemikonağı ve Yedidalga’daki yurttaşların ilgisi büyüktü.

 

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evrensel Hasta Hakları Derneği'nden Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’ye ziyaret24 Ağustos 2020 Pazartesi 14:20
  • Tatar, CNN Türk’e konuştu: “Rum tarafı Türkiye’yi kıskanıyor”24 Ağustos 2020 Pazartesi 14:05
  • KKTF-GMB Tenis Kulübü Plaj Tenisi Turnuvası Gerçekleşti24 Ağustos 2020 Pazartesi 14:00
  • Denktaş’tan, Lefke Ve Yedidalga’ya Ziyaretler24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:55
  • TUFAD, Dipkarpaz View Otel Sahilinde Çevre Temizliği Yaptı24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:50
  • YDP Seçim Çalışmaları Çerçevesinde Esentepe Ve Bahçeli’yi Ziyaret Etti24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:40
  • Eski başbakan Ferdi Sabit Soyer’in 2009 yılında Universal Bankası’ndan 186 bin Euro kredi'si mahkemeye taşındı24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:38
  • Gönyeli'de Mülke Tecavüz Ettiler, Bıçak Çektiler, Teminata Bağlandılar24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:35
  • Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar: “Mavi vatanımızda hem KKTC'nin hem de ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız”24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:30
  • “HiddenTreasures in Cyprus” Sergisi Açıldı24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti