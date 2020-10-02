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Denktaş'tan Motor sporlarında faaliyet gösteren kulüplere ziyaret

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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Birlik olma yolunda çalışma gerçekleştiren motor sporlarında faaliyet gösteren kulüplerin Başkanları ile bir araya geldi.
Denktaş'tan Motor sporlarında faaliyet gösteren kulüplere ziyaret

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Birlik olma yolunda çalışma gerçekleştiren motor sporlarında faaliyet gösteren kulüplerin Başkanları ile bir araya geldi.

Denktaş, burada yaptığı konuşmada eski bir rallici yeni bir motorcu olarak her türlü motor sporunun sürücüye belli bir disiplini yansıttığını bilen birisi olduğunu söyledi.

Motor Sporları Birliğinin kurulma girişiminin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Denktaş, motor sporları bırakıp siyasete yöneldikten sonraki dönemde attığı adımlarla gençlerin dünya ile de yarışabileceği bir standarta ulaşmasını sağlamış olduklarını ifade etti.

Kendisinin o dönem Gençlik ve Spor Bakanı olarak sadece imkanı verdiğini, ama esas meselenin gençlerin bu imkanı kullanmak suretiyle yeteneklerini geliştirebilmesi olduğunu vurgulayan Denktaş, bu durumun memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Gelecek dönemlerde ümidinin özel etaplar ve pistlerin daha da gelişmesi olduğunu dile getiren Denktaş, Birliğin kurulmasının ardından Motor Sporları Konfederasyonun oluşmasını temenni etti.

Denktaş, seçilmesi sonrasında da her zaman Motor Sporuna emek verenler ile birada olmaya devam edeceğini ve desteğinin de süreceğini kaydetti.

AŞIK

Motor sporlarında faaliyet gösteren kulüpleri temsilen bir konuşma yapan Semavi Aşık da Denktaş’ın camianın yakından tanıdığı isimlerden biri olduğuna değinerek kendi içlerinden bir Cumhurbaşkanı adayı çıkmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Aşık, Denktaş’a seçim yarışında başarılar diledi.

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