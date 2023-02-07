Depremde 18 yaşında Mehmet Gülen yaşamını yitirdi

Türkiye’de gerçekleşen depremde bonservisi Gönyeli Spor Kulübü’nde bulunan altyapı oyuncusu Mehmet Gülen’in yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Gönyeli Akademi’de yetişen 2004 doğumlu oyuncu, geride bıraktığımız 2021-22 sezonunun ilk yarısında A2 takım forması giymiş, devre arasında Çetinkaya’ya kiralandıktan bir süre sonra Hatay’a gitmişti.
Gönyeli Futbol Akademisi sporcusu Mehmet Gülen de Hatay'daki depremde hayatını kaybetti.
Gönyeli Futbol Akademisinden yapılan açıklamada "Sporcumuz MEHMET GÜLEN'in Hatay'da depremde vefat ettiği öğrenildi.
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