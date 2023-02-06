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Depremden sonra Mağusa kıyılarında küçük Tsunamiler kaydedildi.

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Cyprus Mail’de yer alan habere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Jeolojik Araştırma Müdürü Christodoulos Hadjigeorgiou'ya göre, Mağusa kıyılarında “küçük tsunamiler” kaydedildi, ancak herhangi bir hasara yol açmadı.
Depremden sonra Mağusa kıyılarında küçük Tsunamiler kaydedildi.

Türkiye'nin güneyinde bugün erken saatlerde yerin 10 kilometre derinliğinde Richter ölçeğine göre 7,8 büyüklüğündeki deprem tüm Kıbrıs'ta hissedildi. 

Cyprus Mail’de yer alan habere göre,  Kıbrıs Cumhuriyeti Jeolojik Araştırma Müdürü Christodoulos Hadjigeorgiou'ya göre, Mağusa kıyılarında “küçük tsunamiler” kaydedildi, ancak herhangi bir hasara yol açmadı.Jeolojik araştırma müdürü Christodoulos Hadjigeorgiou'ya göre, Gazimağusa kıyılarında “küçük tsunamiler” kaydedildi, ancak herhangi bir hasara yol açmadı.

Bununla birlikte, Hadjigeorgiou CyBC'ye verdiği demeçte, bir su altı toprak kayması olsaydı, sonuçların felaketle sonuçlanabileceğini söyledi.Deprem yerel saatle 03:17'de Türkiye'nin Suriye sınırına yakın Gaziantep bölgesinde hissedildi. Bunu Richter ölçeğine göre 5'in üzerinde altı artçı sarsıntı izledi.
Deprem, merkez üssünden yaklaşık 600 km uzaklıkta Türkiye, Irak, Gürcistan, İsrail, Suriye, Lübnan, Mısır ve Kıbrıs'ta kuvvetli bir şekilde hissedildi.Pazar günü Paralimni'nin 25 km kuzeydoğusunda, 35 km derinlikte 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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