Derya: Bilişim Suçları Yasası hak ve özgürlükleri kısıtlamıyor, bilakis yasal zemine oturtuyor

Derya, yasanın Doğrudan sosyal medya ile ilgili olmadığını, sosyal medyadaki hakaret ve linç söylemleri ile ilgili zaten ceza yasasının var olduğunu söyledi.

Derya, “Bilakis sosyal medya ile ilgili yasa yapmamak için imtina ettik” diye ekledi.

Ülkede, linç kültürünün dışarıdan telkinlerle yaşandığını, Bilişim suçları var diye olmadığını belirten Doğuş Derya, toplumsal endişeleri dikkate almak gerektiğini söyledi.

Yasa ile ilgili kanaatin hakikat gibi yansıtılmasını kabul edemeyeceğini belirten Derya, “İnsan hak ve özgürlükleri, temel ifade özgürlüğü, kişi itibarı garanti altına alnımıştır. Polisin keyfine göre herhangi bir cihaza el koyması engellenmiştir. İnsan hak ve özgürülüklerini kısıtlayan değil, hak ve özgürlükleri yasal bir zemine oturtan bir yasa çıkmıştır. Mütevazi olmayacağım, bunu CTP milletvekileri yapmıştır. Hatta UBP ve HP’den arkadaşlar da bizim müdahalelerimize kulak verdiler ve en iyisini yapmak için katkı koydular” dedi.

Yasa ile ilgili meclisten bazı eleştirileri de kabul edemeyeceğini belirten Doğuş Derya, isim vermeden TDP’nin tutumunu eleştirdi.

Derya “Her milletvekili, grubu olmasa da mecliste komite toplantılarına katılabilir. Komite toplantısına hiç katılmayıp, sonradan yasayı eleştirenleri gördük. Eğer eleştiri varsaydı, komiteye gelselerdi” dedi.

Bilişim Suçları Yasası’nın UBP kanadının talebi ile komite gündeminde öne alınarak yasama dönenimde biraz da acele ile önlerine geldiğini ifade eden Derya, yasanın daha çok sivil toplum örgütünden görüş alınarak hazırlanabileceğini, bunun bir eksikli,k olarak gördüklerini sözlerine ekledi.