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Detay 9. yaşında geleneksel medyada önemli bir yer tutmaya devam ediyor

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Detay 9. yaşında geleneksel medyada önemli bir yer tutmaya devam ediyor
Detay 9. yaşında geleneksel medyada önemli bir yer tutmaya devam ediyor

Detay Gazetesi 17 Mart 2014'de yayın hayatına başladı  8. yaşını dolduran gazetemiz 9. yaşına basıyor.

Detay gerek basılı gazetesi gerekse dijital ortamda 9. yaşında  medyada önemli bir yer tutmaya devam ediyor.

 

Detay Gazetesi'nin tıpkı baskısı dijital ortamda

Gazetemizin kağıt baskılı geleneksel yayınımız 1 Nisan 2021den itibaren https://www.dijitalbasin.com/Read/808/detay üzerinden de satın alınabiliyor.

Okurlarımız geleneksel kağıt basılı gazetemizin “tıpkı baskısına” internet üzerinden app store, andorid üzerinden de aylık sadece 9,99 TL’ye ulaşabilecekler.

 

SICAK HABER 7/24 YAYINDA

Detay gazetesi sıcak haberler ile www.detaykibris.com üzerinden de  7 gün 24 saat yayınlarını okuyucuları ile buluşturmaya devam ediyor.


ANDROİD VE APPLE STORE

Detay Gazetesi'nn internet mecrası detaykibrtis.com android ve app storedan da indirilerek akıllı telefonlardan takip ediliyor.

 

SOSYAL MECRADA 70 BİN  GERÇEK TAKİPÇİ

Detaykibris2in sosyal medya hesaplarını 70 Binin üzerinde gerçek kişi takip etmeye devam ediyor.

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