Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
1.232
Altın
503,992
Dolar
8,2808
Euro
9,7957
Lefkoşa
19 °C
Mağusa
18 °C
Girne
21 °C
Güzelyurt
18 °C
İskele
18 °C
İstanbul
16 °C
Ankara
3 °C
İstanbul'da Hes Kodu Zorunluluğu Kararı Alındı!
Özgürgün, 1 Yıldan Sonra Tekrar KKTC'de
dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 10 Kasım 2020 Salı )
Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?
UBP MYK Ve PM Bugün Toplanıyor
Ermenistan Karabağ’dan Çekilmeyi Kabul Etti
Günlük Hava Durumu ( 10 Kasım 2020 Salı )
Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan Karabağ'daki savaşın sona ermesine ilişkin bildiri imzaladı
Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Adana'da gasp: 'Gulu gulu' diye bağırıp içeri girdiler
Saç ekimi yapan doktorun 'Tansiyonun düşmüştür' dediği hasta öldü
Yaklaşık yüz yıl önce güvercinle gönderilen bir mesaj bulundu
İşte HP'de yapılan oylama sonucu.. HP'den UBPye RET Çıktı
HP'den UBP'ye RET
MetroPoll'ün son seçim anketi açıklandı: AK Parti ilk kez o rakamın altında!
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
ÖZEL HABER
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TURİZM
TEKNOLOJİ
ENGLISH
SON DAKİKA
Pilli:1686 test yapıldı, 3 pozitif vaka
Özgürgün, 1 Yıldan Sonra Tekrar KKTC'de
Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?
UBP MYK Ve PM Bugün Toplanıyor
Ermenistan Karabağ’dan Çekilmeyi Kabul Etti
Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan Karabağ'daki savaşın sona ermesine ilişkin bildiri imzaladı
Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
#Sondakika Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın istifası kabul edildi
HP’nin kritik Parti Meclisi Toplantısı devam ediyor
UBP'de Sucuoğlu yeniden aday mı? Saner 18 arkadaşın taahütü var
Saner, DP’de
Saner TDP’de
HP Genel Başkanı Senin:''Hükümete girip girmemeyi değerlendireceğiz.''
dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 10 Kasım 2020 Salı )
Ana Sayfa
»
KIBRIS
»
KIBRIS
10.11.2020 09:38
dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 10 Kasım 2020 Salı )
dETAY Bugün Ne Manşet Attı?
( 10 Kasım 2020 Salı )
Etiketler:
dETAY gazetesi
,
son dakika
,
kktc
,
detay gazetesi
,
dETAY Bugün Ne Manşet Attı?
,
10 Kasım 2020 Salı
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? ( 10 Kasım 2020 Salı )
KKTC'de gazeteler bugün ne yazdı? 10 Kasım 2020
Cinsel içerikli sitelere çıplak fotoğraflarını sattığı ortaya çıkan bakı
Ünlü sunucu yayına sütyensiz çıktı, izleyenler yarışmaya odaklanamadı
Diğer Haberler
Özgürgün, 1 Yıldan Sonra Tekrar KKTC'de
Serhat İncirli KANAL T'de yayınlanan sabah programında, Özgürgün'ün adaya geldiğini belirtti.
dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 10 Kasım 2020 Salı )
dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 10 Kasım 2020 Salı )
UBP MYK Ve PM Bugün Toplanıyor
UBP MYK Ve PM Bugün Saat 15:00 'da Toplanıyor
Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan Karabağ'daki savaşın sona ermesine ilişkin bildiri imzaladı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Rusya ve Azerbaycan liderleriyle Dağlık Karabağ'daki savaşı bitirecek anlaşmayı imzaladığını" duyurdu.
İşte HP'de yapılan oylama sonucu.. HP'den UBPye RET Çıktı
İşte HP'de yapılan oylama sonucu.. HP'den UBPye RET Çıktı
HP'den UBP'ye RET
HP'den UBP'ye RET
Ve Sucuoğlu UBP Başkanlığına adaylığı resmi olarak açıkladı
09 Kasım 2020 Pazartesi 22:40
CTP'li Erkut Şahali: "UBP'de topluca 'dalgada olma' hali var"
09 Kasım 2020 Pazartesi 22:04
Sucuoğlu: “Saner başbakan olabilir, ben parti başkanlığını istiyorum”
09 Kasım 2020 Pazartesi 21:51
UBP Merkez Yönetim Kurulu yarın toplanacak
09 Kasım 2020 Pazartesi 20:51
Son Dakika Haberi:: Sucuoğlu UBP Başkanlığına adaylığını yarın açıklayabilir...
09 Kasım 2020 Pazartesi 20:50
HP’nin kritik Parti Meclisi Toplantısı devam ediyor
09 Kasım 2020 Pazartesi 20:42
UBP'de Sucuoğlu yeniden aday mı? Saner 18 arkadaşın taahütü var
09 Kasım 2020 Pazartesi 20:32
KKTC'de bugün 3 pozitif vaka
09 Kasım 2020 Pazartesi 20:08
Pilli:1686 test yapıldı, 3 pozitif vaka
09 Kasım 2020 Pazartesi 20:07
Sucuoğlu yeniden aday mı olacak?
09 Kasım 2020 Pazartesi 19:42
YAZARLAR
Arif Alasya
BAŞKANLIK REJİMİ
Hatice İNTAÇ
KONUŞMAK DA BİR SANATTIR ASLINDA
Erkut YILMABAŞAR
YBH,BDH,TKPYG ve başarısız ittifaklar mezarlığı kuzey Kıbrıs!
Ayşegül Garabli
YA İTTİFAK YA İLHAK !!!!
Fırat Borak
Yerin Dibine Batsın Seçiminiz!
Ediz TUNCEL
Göz göre göre…
Taner ULUTAŞ
İnşallah St. Lois ile Hakkaido Adası gibi olmayız !...
Ali KİŞMİR
FIRSAT VE KORKU
Turgut ÇALICI
İki Lakırdı da benden!
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Adem KAVAZ
NE KADAR ÖNEMSENİYORUZ?
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
Erol SABIR
Dünya Çocuklar İçin Çok Tehlikeli Bir Yer
1
2
3
4
5
< hr>
SON DAKİKA HABERLER
09:48 -
İstanbul'da Hes Kodu Zorunluluğu Kararı Alındı!
09:42 -
Özgürgün, 1 Yıldan Sonra Tekrar KKTC'de
09:38 -
dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 10 Kasım 2020 Salı )
09:33 -
Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?
09:24 -
UBP MYK Ve PM Bugün Toplanıyor
09:21 -
Ermenistan Karabağ’dan Çekilmeyi Kabul Etti
09:14 -
Günlük Hava Durumu ( 10 Kasım 2020 Salı )
08:31 -
Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan Karabağ'daki savaşın sona ermesine ilişkin bildiri imzaladı
08:30 -
Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
23:28 -
Adana'da gasp: 'Gulu gulu' diye bağırıp içeri girdiler
23:15 -
Saç ekimi yapan doktorun 'Tansiyonun düşmüştür' dediği hasta öldü
23:05 -
Yaklaşık yüz yıl önce güvercinle gönderilen bir mesaj bulundu
22:57 -
İşte HP'de yapılan oylama sonucu.. HP'den UBPye RET Çıktı
22:52 -
HP'den UBP'ye RET
22:50 -
MetroPoll'ün son seçim anketi açıklandı: AK Parti ilk kez o rakamın altında!
FOTO GALERİ
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? ( 10 Kasım 2020 Salı )
KKTC'de gazeteler bugün ne yazdı? 10 Kasım 2020
Cinsel içerikli sitelere çıplak fotoğraflarını sattığı ortaya çıkan bakı
Ünlü sunucu yayına sütyensiz çıktı, izleyenler yarışmaya odaklanamadı
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
KKTC'Yi dehşete düşüren patlamalar vatandaşların kamerasına böyle yansıdı
Narkozun Etkisiyle Yeni Doğduğuna İnanan Çocuk
Kıbrıs'ı Kelebekler bastı, güzel görüntüler oluştu (Video)
Narenciye üreticileri Elye'de toplandı. Bicen: "Hükümet liboştur"
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Özgürgün, 1 Yıldan Sonra Tekrar KKTC'de
Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan Karabağ'daki savaşın sona ermesine ilişkin bildiri imzaladı
Günlük Hava Durumu ( 10 Kasım 2020 Salı )
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.