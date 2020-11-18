  • BIST 1.273
  • Altın 467,722
  • Dolar 7,7321
  • Euro 9,1877
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1748 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 18 Kasım 2020 Çarşamba )

» »
dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 18 Kasım 2020 Çarşamba )
dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 18 Kasım 2020 Çarşamba )

dETAY Bugün Ne Manşet Attı?

( 18 Kasım 2020 Çarşamba )

0detay.jpg

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay bugün ne manşet attı? 18 Eylül 2020 Çarşamba18 Kasım 2020 Çarşamba 08:49
  • Bütçe, kriz, Hükümet, partiler ile oyları !..18 Kasım 2020 Çarşamba 08:00
  • UBP'den 19 vekil ile "Azınlık hükümeti" denemesi..17 Kasım 2020 Salı 23:11
  • Türkiye Azerbaycan'a asker gönderiyor17 Kasım 2020 Salı 21:43
  • Sosyal medya paylaşımı nedeniyle...KKTC Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı17 Kasım 2020 Salı 21:28
  • Ersan Saner:Hükümet kurma çalışmalarında sona yaklaştık17 Kasım 2020 Salı 21:14
  • 17 kilo uyuşturucu meselesi mahkemedeydi17 Kasım 2020 Salı 21:05
  • Tatar:“Yan yana yaşayan iki devletten yanayız “17 Kasım 2020 Salı 20:33
  • KKTC'de bugün 3 pozitif vaka!17 Kasım 2020 Salı 20:07
  • KKTC'de bugün 3 pozitif vaka!17 Kasım 2020 Salı 20:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti