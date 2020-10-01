Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
1.145
Altın
467,736
Dolar
7,6655
Euro
9,0072
Lefkoşa
20 °C
Mağusa
22 °C
Girne
23 °C
Güzelyurt
20 °C
İskele
22 °C
İstanbul
17 °C
Ankara
15 °C
Başbakan Tatar Kıbrıs Türkü’nün Federasyon Anlayışı İle Rumların Anlayışının 50 Yıldır Örtüşmediğne Dikkati Çekerek Vurguladı
Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) Ziyaret Etti…
Sanayi Odası’ndan Maraş’ın Açılmasına Destek
KTÖS uyarı grevi yapıyor
Meclis Toplanıyor
Günlük Hava Durumu - 01 Ekim 2020 Perşembe
dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı? 01 Ekim 2020 Perşembe
Döviz güne nasıl başladı? 1 Ekim 2020 Perşembe
BASIN-SEN,Ersin Tatar Hakkında yasal işleme başvuracak
Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar
Dikkat:Covid-19 geçiren erkeklerde kısırlık olabilir!
Meslektaşından öç almak amacıyla 23 çocuğu zehirleyen yuva öğretmeni idama mahkum edildi
Parka gelen ziyaretçilere küfür eden papağanlar görüşe kapatıldı
Virüsü yenen doktor: Doya doya nefes alabilmenin özlemini çekiyorum
Kadın ve Erkeklerde Cinsel İstek Azalması Neden Olur?
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
ÖZEL HABER
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TURİZM
TEKNOLOJİ
ENGLISH
SON DAKİKA
Bakan Pilli: Bugün pozitif vakaya yok, 22 kişi taburcu edildi
Başbakan Tatar Kıbrıs Türkü’nün Federasyon Anlayışı İle Rumların Anlayışının 50 Yıldır Örtüşmediğne Dikkati Çekerek Vurguladı
Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) Ziyaret Etti…
Sanayi Odası’ndan Maraş’ın Açılmasına Destek
BASIN-SEN,Ersin Tatar Hakkında yasal işleme başvuracak
Başbakan Tatar BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisiyle görüştü
Tatar: Futbola katkımız gençliğe katkımızdır
KIB-TEK: Üretim sıkıntısı yok
Başbakan Ersin Tatar'dan açıklama
Helikopterden atılan Servet Turgut vefat etti
Başbakan Tatar Ankara Ziyaretinin Son Derece Yararli Geçtiğini Belirtti Ve Vurguladi:
Vakkas Altınbaş, mahkeme emri ile yurtdışına çıkabilecek...
Herkes Eteğindeki Taşı Dökmeli
dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı? 01 Ekim 2020 Perşembe
Ana Sayfa
»
KIBRIS
»
KIBRIS
01.10.2020 08:46
dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı? 01 Ekim 2020 Perşembe
dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı? 01 Ekim 2020 Perşembe
Etiketler:
Haber
,
Detay
,
Kıbrıs
,
KKTC Son dakika
,
dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı?
,
01 Ekim 2020 Perşembe
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Yazdı? 01 Ekim 2020 Perşembe
Hollandalı manken Romee Strijd sıkı çalışıyor
Bu dağa bin yıldır tek bir kadın ayak basmıyor! Sebebi ise 'bekaret yemi
Kumaş maske ile ilgili korkutan gerçek
Diğer Haberler
Başbakan Tatar Kıbrıs Türkü’nün Federasyon Anlayışı İle Rumların Anlayışının 50 Yıldır Örtüşmediğne Dikkati Çekerek Vurguladı
“Kosova süreci gibi bir süreç bir yerde başlayacaktır”
Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) Ziyaret Etti…
KTTO Başkanı Deniz; “ Pandemi İle İlgili Feleket Tellallığı Yapıldı Ama Tutmadı”
Sanayi Odası’ndan Maraş’ın Açılmasına Destek
Başbakan Tatar; “ Maraş’in Açılması İçin Yol Haritamız Hazırdır”
KTÖS uyarı grevi yapıyor
KTÖS uyarı grevi yapıyor
Meclis Toplanıyor
Meclis Toplanıyor
dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı? 01 Ekim 2020 Perşembe
dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı? 01 Ekim 2020 Perşembe
Döviz güne nasıl başladı? 1 Ekim 2020 Perşembe
01 Ekim 2020 Perşembe 08:33
BASIN-SEN,Ersin Tatar Hakkında yasal işleme başvuracak
01 Ekim 2020 Perşembe 08:29
Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar
01 Ekim 2020 Perşembe 08:00
KKTC'de bugün aylar sonra ilk kez vaka yok!
30 Eylül 2020 Çarşamba 19:14
Bakan Pilli: Bugün pozitif vakaya yok, 22 kişi taburcu edildi
30 Eylül 2020 Çarşamba 19:12
Polis Lefkoşa’da operasyon yaptı (VİDEO)
30 Eylül 2020 Çarşamba 19:02
Tüm okul öncesi okullar yarın tam zamanlı açılıyor
30 Eylül 2020 Çarşamba 18:57
Tatar Spehar'la görüştü
30 Eylül 2020 Çarşamba 18:41
Başbakan Tatar BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisiyle görüştü
30 Eylül 2020 Çarşamba 18:41
Tatar:Hiç kimse Güzelyurt’u masalarda pazarlık malzemesi yapamaz!
30 Eylül 2020 Çarşamba 18:32
YAZARLAR
Erkut YILMABAŞAR
Federasyon öldü! ve ikinci devlet kim olacak?
Hatice İNTAÇ
İLKEL HAYATA DÖNÜŞ MÜ VAR?..
Ayşegül Garabli
SUÇLUNUN, DÜZELTENİ SUÇLU İLAN ETME KOMEDİSİ !!!
Arif Alasya
SORUYORUM..
Fırat Borak
Nerede Devlet?
Ediz TUNCEL
Göz göre göre…
Taner ULUTAŞ
İnşallah St. Lois ile Hakkaido Adası gibi olmayız !...
Ali KİŞMİR
FIRSAT VE KORKU
Turgut ÇALICI
İki Lakırdı da benden!
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Adem KAVAZ
NE KADAR ÖNEMSENİYORUZ?
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
Erol SABIR
Dünya Çocuklar İçin Çok Tehlikeli Bir Yer
1
2
3
4
5
< hr>
SON DAKİKA HABERLER
09:13 -
Başbakan Tatar Kıbrıs Türkü’nün Federasyon Anlayışı İle Rumların Anlayışının 50 Yıldır Örtüşmediğne Dikkati Çekerek Vurguladı
09:04 -
Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) Ziyaret Etti…
08:59 -
Sanayi Odası’ndan Maraş’ın Açılmasına Destek
08:57 -
KTÖS uyarı grevi yapıyor
08:52 -
Meclis Toplanıyor
08:50 -
Günlük Hava Durumu - 01 Ekim 2020 Perşembe
08:46 -
dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı? 01 Ekim 2020 Perşembe
08:33 -
Döviz güne nasıl başladı? 1 Ekim 2020 Perşembe
08:29 -
BASIN-SEN,Ersin Tatar Hakkında yasal işleme başvuracak
08:00 -
Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar
23:30 -
Dikkat:Covid-19 geçiren erkeklerde kısırlık olabilir!
22:59 -
Meslektaşından öç almak amacıyla 23 çocuğu zehirleyen yuva öğretmeni idama mahkum edildi
22:30 -
Parka gelen ziyaretçilere küfür eden papağanlar görüşe kapatıldı
22:15 -
Virüsü yenen doktor: Doya doya nefes alabilmenin özlemini çekiyorum
22:10 -
Kadın ve Erkeklerde Cinsel İstek Azalması Neden Olur?
FOTO GALERİ
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Yazdı? 01 Ekim 2020 Perşembe
Hollandalı manken Romee Strijd sıkı çalışıyor
Bu dağa bin yıldır tek bir kadın ayak basmıyor! Sebebi ise 'bekaret yemi
Kumaş maske ile ilgili korkutan gerçek
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
KKTC'Yi dehşete düşüren patlamalar vatandaşların kamerasına böyle yansıdı
Narkozun Etkisiyle Yeni Doğduğuna İnanan Çocuk
Kıbrıs'ı Kelebekler bastı, güzel görüntüler oluştu (Video)
Narenciye üreticileri Elye'de toplandı. Bicen: "Hükümet liboştur"
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar
BASIN-SEN,Ersin Tatar Hakkında yasal işleme başvuracak
Döviz güne nasıl başladı? 1 Ekim 2020 Perşembe
Günlük Hava Durumu - 01 Ekim 2020 Perşembe
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.