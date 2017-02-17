Detay Gazetesi'nden dev anket!

Bugün bir seçim olsa lider parti hangisi olur? Kaç parti meclise girecek? Partilerin oy oranları neler? Kıbrıs Türk halkı garantilere nasıl bakıyor? Halk tek başına iktidar mı, koalisyon mu istiyor? Detay Gazetesi cevaplıyor...

• Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya halk güveniyor mu? • Kıbrıs Türk halkı nasıl bir çözüm istiyor? • Kıbrıs Türk halkı garantilere nasıl bakıyor? • Cumhurbaşkanının görüşlerine en yakın olan siyasi parti hangisi? • Kıbrıslı Türk halkı en çok hangi kurumlara güven duyuyor? • Kıbrıs Türk halkı UBP-DP hükümetini başarılı buluyor mu? • Bugün seçim olsa hangi parti 1. olur? Kaç parti meclise girecek? Partilerin oy oranları neler? • Halk tek başına iktidar mı, koalisyon mu istiyor? Pazartesi Detay Gazetesi ayırtmayı unutmayın…