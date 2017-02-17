Detay Gazetesi'nden dev anket!

• Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya halk güveniyor mu?
• Kıbrıs Türk halkı nasıl bir çözüm istiyor?
• Kıbrıs Türk halkı garantilere nasıl bakıyor?
• Cumhurbaşkanının görüşlerine en yakın olan siyasi parti hangisi?
• Kıbrıslı Türk halkı en çok hangi kurumlara güven duyuyor?
• Kıbrıs Türk halkı UBP-DP hükümetini başarılı buluyor mu?
• Bugün seçim olsa hangi parti 1. olur? Kaç parti meclise girecek? Partilerin oy oranları neler?
• Halk tek başına iktidar mı, koalisyon mu istiyor?
Pazartesi Detay Gazetesi ayırtmayı unutmayın…
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