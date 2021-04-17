Detay'ın sorularını cevapladı... Harmancı ne yapacak? Ajandasında ne var? Bu akşam 21'de Youtube ve Facebook'ta

Harmancı ne yapacak? Ajandasında ne var?
LTB Başkanı Mehmet Harmancı Detay’a anlattı.
• Avrupa’nın tek bölünmüş başkentinde kapılar kapalı, Bay Yorgaicis ile kapıların açılması ile ilgili ne gibi girişimler yapmayı düşünüyor?
• Lefkoşa’da Pandemi döneminde ihtiyaçlılara ne gibi yardımlarda bulunuldu?
• Lefkoşa’da yakın dönemde ne gibi projeler hayata geçecek?
• İstanbul Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kardeş Belediye protokolü imzaladı, ne gibi işler yapmayı planlıyor?
• Yeniden aday olmayı düşünüyor mu? Siyasi yol haritası ne?
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