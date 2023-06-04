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Dev derbide ilk 11'ler belli oldu

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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakiplerden Galatasaray ile Fenerbahçe Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İki takım da kazanarak ligi derbi galibiyetiyle noktalamak isterken, Sarı-Kırmızılılar aynı zaman şampiyonluk kutlamaları için tüm h
Dev derbide ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Nef Stadyumu dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Haftanın mücadelesinde Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konu ediyor. Başlama düdüğü 19.00'da çalacak mücadeleye kısa bir süre kala ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Berkan, Zaniolo, Barış Alper, Kerem, Icardi.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Arda Güler, Miha Zajc, Rossi, Batshuayi, Valencia

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