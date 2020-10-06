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DEV-İŞ'ten Başbakanlığa kınama

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 Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Genel Başkanı Koral Aşam, “haberin içeriğini beğenmeyerek, basın emekçilerini ‘ajan’ diye tanımladığı” gerekçesiyle Başbakanlığa tepki gösterdi.
DEV-İŞ'ten Başbakanlığa kınama

 Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Genel Başkanı Koral Aşam, “haberin içeriğini beğenmeyerek, basın emekçilerini ‘ajan’ diye tanımladığı” gerekçesiyle Başbakanlığa tepki gösterdi, bunu “basın özgürlüğüne bir darbe ve müdahale” olarak değerlendirdi.

Aşam, yaptığı yazılı açıklamada, “Demokrasiyi, hoşgörüyü ve ifade özgürlüğünü bir yaşam biçimi haline getirmiş Kıbrıs Türk toplumunun bir parçası ve önemli unsurlarından olan basın emekçilerini ‘hain’ olarak nitelemek Kıbrıs Türk toplumunun demokrasi anlayışı içerisinde yok hükmündedir.” ifadelerini kullandı.

Aşam, bu bağlamda, Özgür Gazete’ye yapılan saldırıyı kınadıklarını ve basın özgürlüğünü korumak adına DEV-İŞ olarak her türlü mücadeleye hazır olduklarını belirtti.

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