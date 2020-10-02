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SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1446 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı, 21 kişi taburcu edildi

Dev şirketin 20 bin çalışanı 'pozitif'

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Amazon'un bugüne kadar yaklaşık 20 bin çalışanının COVID-19 testleri pozitif çıktı.
Dev şirketin 20 bin çalışanı 'pozitif'

Amazon.com, yeni koronavirüs salgınının görüldüğü ilk günden bu yana yapılan testlerde 19 bin 816 çalışanının COVId-19 pozitif çıktıklarını bildirdi.

Yapılan açıklamada, COVID-19 testi pozitif çıkan çalışan sayısının toplam çalışan sayısına oranına bakıldığında, oranın genel nüfus içindeki COVID-19 pozitif oranına göre daha düşük olduğu belirtildi.

Amazon.com ve bağlı ortaklığı Whole Foods Market'in dünya genelinde 1,37 milyon çalışanı bulunuyor.

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