Dev şirketin 20 bin çalışanı 'pozitif'

Amazon'un bugüne kadar yaklaşık 20 bin çalışanının COVID-19 testleri pozitif çıktı.

Amazon.com, yeni koronavirüs salgınının görüldüğü ilk günden bu yana yapılan testlerde 19 bin 816 çalışanının COVId-19 pozitif çıktıklarını bildirdi.

Yapılan açıklamada, COVID-19 testi pozitif çıkan çalışan sayısının toplam çalışan sayısına oranına bakıldığında, oranın genel nüfus içindeki COVID-19 pozitif oranına göre daha düşük olduğu belirtildi.

Amazon.com ve bağlı ortaklığı Whole Foods Market'in dünya genelinde 1,37 milyon çalışanı bulunuyor.