Devir Teslim Tartışması

HP Milletvekili Gülşah Şanver Manavoğlu, 10 Aralık Perşembe Günü, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nda yapılmış olan "Devir Teslim Toplantısı"nı eleştirdi.



Manavoğlu'nun "Bir Bakanlığı teslim almaya bir Bakan'ın odasına bir manga insanla mı gidilir yahu" sözleri Sosyal Medya'da gündem oldu.



Bu paylaşım üzerine YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, yine sosyal medyadan " A Gülşahcım Biz buna ekip ruhu diyoruz" sözleriyle Manavoğlu’na karşılık verdi.





Daha Dikkatli Olmanızı Beklerdim!

Arıklı tarafından yapılan bu paylaşımın ardından Gülşah Manavoğlu, Erhan Arıklı'ya başarılar dileyip "Covid 19 pandemisinin olduğu bu dönemde daha dikkatli olmanızı beklerdim" dedi.