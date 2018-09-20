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'Devler Ligi'nde ilk hafta, oynanan 8 maçla tamamlandı

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ilk haftası, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.
'Devler Ligi'nde ilk hafta, oynanan 8 maçla tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ilk haftası, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

 

Cristiano Ronaldo, Juventus formasıyla çıktığı ilk, toplamdaki 154. Şampiyonlar Ligi maçında ilk kez kırmızı kart gördü. Juventus, 29. dakikadan itibaren bir kişi eksik oynamasına rağmen Valencia deplasmanından 2-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlıların gollerini, 45 ve 51. dakikada penaltıdan Miralem Pjanic attı.

Son 3 yıldır Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Real Madrid, geçen sezon yarı final oynayan Roma'yı Santiago Bernabeu'dan eli boş gönderdi. Real Madrid, Isco'nun 45, Gareth Bale'in 58 ve Mariano Diaz'ın 90+2'nci dakikada attığı gollerle maçı 3-0 kazandı.

Roma'da ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika forma giydi.

EN GENÇ TEKNİK ADAM NAGELSMANN

Tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Hoffenheim, deplasmanda Shakhtar Donetsk ile 2-2 berabere kaldı. Hoffenheim çalıştırıcısı Julian Nagelsmann, 31 yaş 58 günle organizasyon tarihinin en genç teknik direktörü oldu.

 

Deplasmanda Manchester City'yi 2-1 yenen Olympique Lyon, ilk haftanın en beklenmedik sonucuna imza attı. Lyon'nun gollerini, 26. dakikada Maxwel Cornet ve 43. dakikada Nabil Fekir kaydetti. Manchester City'nin golü ise 67. dakikada Bernardo Silva'dan geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:

E Grubu:

Ajax (Hollanda)-AEK (Yunanistan): 3-0

Benfica (Portekiz)-Bayern Münih (Almanya): 0-2

F Grubu:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Hoffenheim (Almanya): 2-2

Manchester City (İngiltere)-Olympique Lyon (Fransa): 1-2

G Grubu:

Viktoria Plzen (Çekya)-CSKA Moskova (Rusya): 2-2

Real Madrid (İspanya)-Roma (İtalya): 3-0

H Grubu:

Valencia (İspanya)-Juventus (İtalya): 0-2

Young Boys (İsviçre)-Manchester United (İngiltere): 0-3

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