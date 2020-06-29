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Devlet, bu yıl içinde üçüncü kez iç borçlanmaya gitti

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Devlet, bu yıl içinde üçüncü kez iç borçlanmaya gitti
Devlet, bu yıl içinde üçüncü kez iç borçlanmaya gitti

KKTC Maliye Bakanlığı’nın azami 100 milyon TL borçlanması amacıyla açılan “Devlet İç Borçlanma Senet” (DİBS) ihalesi sonuçlandı, devlet, 100 milyon TL daha borçlandı.

26 Haziran’da sonuçlanan 190 gün vadeli ihaleyle birlikte hazine, bu yıl içinde üçüncü kez iç borçlanmaya gitti.

100 milyon TL, bugün devletin hesabına geçecek.

Söz konusu borçlanmaya devlet; en düşük yüzde 9.250, en yüksek ise yüzde 10.372 oranında faiz ödeyecek.

Maliye Bakanlığı, Şubat ayı sonunda gerçekleştirilen 99 gün vadeli Hazine Bonosu ihalesiyle 40 milyon TL’lik, Mayıs ayı sonunda da 71 milyon TL’lik iç borçlanmaya gitmişti.

Şubat’ta açılan ihale ile borçlanılan 40 milyon TL’nin vadesi 5 Haziran’da dolarken, borçlanılan miktar için ortalama yüzde 10.49 oranında faiz ödenmişti.

Vadesi 4 Aralık 2020 tarihinde sona erecek ihalede faiz miktarı en düşük %8.99, en yüksek %10.50 olurken, gerçekleşme ağırlıklı ortalama faiz oranı %9.74 düzeyinde oldu.

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